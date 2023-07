Düsseldorf (ots) -



- Aktionszeitraum: 1. August bis 30. September 2023 (Lieferung bis 31.12.2023)

- Finanzierungslaufzeiten von 6 bis 60 Monaten für Finanzierungssummen bis

12.000 Euro

- Verfügbar bei mehr als 340 Fahrradhändlern (online & stationär) bundesweit,

die mit der TARGOBANK kooperieren

- Gilt für Fahrräder, E-Bikes und E-Roller



Vom 1. August bis 30. September 2023 bietet die TARGOBANK bei mehr als 340

Partner-Händlern in ganz Deutschland 0%-Finanzierungen für Fahrräder, E-Bikes

und E-Roller an. Das Angebot gilt für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten und

Finanzierungssummen bis 12.000 Euro, der Abschluss kann online oder stationär

beim teilnehmenden Händler erfolgen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme des

Angebots ist lediglich, dass die Zweiräder bis Ende des Jahres geliefert sein

müssen.





Ob in Großstädten oder auf dem Land: Immer mehr Menschen setzen im Alltag aufsFahrrad, das zeigen Umfragen wie der ADFC-Fahrradklima-Test oder derFahrrad-Monitor Deutschland. "Für den Klimaschutz ist die Frage der Mobilitätvon entscheidender Bedeutung. Mit dieser Aktion möchten wir die Menschen dabeiunterstützen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Noch dazu kann Fahrradfahrenzu Verbesserung der Gesundheit und zu mehr Wohlbefinden beitragen", erläutertTorsten Junglas, Bereichsdirektor Autobank & Händler-Absatzfinanzierung, denHintergrund für die Aktion.Klimafreundliche MobilitätDie TARGOBANK setzt sich mit verschiedenen weiteren Maßnahmen für klimaneutraleMobilität ein. An ihren Großstandorten in Düsseldorf und Duisburg ist die Bankals fahrradfreundliche Arbeitgeberin vom ADFC zertifiziert - in Duisburg erhieltsie sogar die Auszeichnung in Gold. Seit 2019 bietet die Bank ihrenMitarbeitenden das Dienstrad-Leasing an. Darüber hinaus wird dieDienstfahrzeugflotte nach und nach elektrifiziert. Parallel baut die Bank auchdie Ladeinfrastruktur an den Großstandorten massiv aus und fördert dasDeutschland-Ticket für ihre Mitarbeitenden. Die Ausweitung vonHomeoffice-Möglichkeiten reduziert das Pendeln. Seit Anfang 2022 sind Flugreisenzu internen Meetings innerhalb Deutschlands zudem nicht mehr gestattet sind.Nachhaltigkeit bei der TARGOBANKSeit vielen Jahren arbeitet die TARGOBANK bereits daran, die Effekte ihrerStandorte und internen Prozesse auf die Umwelt kontinuierlich zu senken und soihren ökologischen Fußabdruck konsequent zu verkleinern. Dabei geht es vor allemdarum, möglichst sparsam und effizient mit den natürlichen Ressourcen umzugehenund den Emissionsausstoß einzudämmen.Ihre für Ende 2023 gesetzten Ziele zur CO2-Reduzierung hat die Bank bereits Ende2021 übertroffen: Im Vergleich zu 2019 sank der CO2-Ausstoß 2021 um 39 Prozent.Geplant war eine Reduzierung bis Ende 2023 in Höhe von 30 Prozent. BeimEnergieverbrauch liegt die Einsparung Ende 2021 im Vergleich zu 2019 bei zwölfProzent. Geplant war eine Reduzierung um zehn Prozent bis Ende 2023.Pressekontakt:TARGOBANK AGUnternehmenskommunikationTel.: 0211 8984 1300mailto:pressestelle@targobank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/78980/5567578OTS: TARGOBANK AG