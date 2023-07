BENY versorgt mit seiner 1500-Volt-Gleichstromübertragungs- und -verteilungslösung die weltweit größte Photovoltaikanlage

Vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien hat die photovoltaische Stromerzeugung stark an Bedeutung gewonnen. Als führender Anbieter von Energielösungen ist BENY bestrebt, hochmoderne und zuverlässige Lösungen zu liefern. Die Anlagen in Qinghai sind ein Beweis für dieses Engagement. Trotz der Herausforderungen wie große Höhen von über 4.000 m und extreme Temperaturschwankungen zeigte die Übertragungslösung von BENY eine hervorragende Leistung. Sie spielte eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung eines stabilen Betriebs und der Wartung des Kraftwerks.

WENZHOU, China, 26. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die weltweit größte 7-Gigawatt-Photovoltaikanlage am Oberlauf des Gelben Flusses in der Provinz Qinghai, in das die China National Energy Investment Group investiert hat, ging kürzlich erfolgreich ans Netz. BENY lieferte für diese kolossale Photovoltaikanlage seine fortschrittlichen Übertragungslösungen, was deren Resilienz gegen extreme Wetterbedingungen unter Beweis stellt. Als wichtiger Unterstützer der weltweit größten Photovoltaikanlage hat BENY maßgeblich zur Weiterentwicklung der Branche für saubere Energie beigetragen.

Die Übertragungslösung von BENY ist mit hochwertigen Materialien und modernster Technologie, die einen stabilen Betrieb auch in rauen Umgebungen gewährleisten, ausgestattet. Sie verfügt über mehrere Schutzmaßnahmen, die effektiv niedrigen Luftdruck und intensive Strahlung in Höhenregionen entgegenwirken und gleichzeitig die Stabilität bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufrechterhalten. Darüber hinaus verfügt die Lösung über Stromerkennungsfunktionen, die Leitungstests in der Nachinstallation ermöglichen.

Die Zusammenarbeit zwischen BENY und Huanghe Hydropower Development Co., Ltd. bei der Renovierung von Photovoltaik-Kraftwerken unterstreicht das enorme Potenzial von Photovoltaik zur Förderung umweltfreundlicher Entwicklung und ökologischer Harmonie. Das Projekt verbessert nicht nur die Stromerzeugung, sondern ist auch ein Vorbild für die Koexistenz durch die Integration von Photovoltaik-Kraftwerken und ökologischer Steuerung. Sie demonstriert multifunktionale Landnutzung und stellt einen Präzedenzfall für den Aufbau einer ökologischen Hochlandzivilisation dar. Darüber hinaus bietet sie unschätzbare Erfahrungen und Orientierungshilfen und fördert landesweite Fortschritte bei der Entwicklung umweltfreundlicher Energie und beim ökologischen Verantwortungsbewusstsein.

Das Engagement von BENY für die Weiterentwicklung modernster Lösungen und die Förderung sauberer und grüner Energiequellen setzt sich fort. Durch die Partnerschaft mit der Huanghe Hydropower Development Co., Ltd. setzt BENY einen weiteren Meilenstein im Streben nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Lösungen. Die erfolgreiche Integration von Landwirtschaft und Photovoltaik bei der Sanierung von Photovoltaikanlagen in Qinghai ist ein Beispiel für das Potenzial von Innovation und harmonischer Koexistenz mit der natürlichen Umwelt.

Mit Blick auf die Zukunft wird BENY auch weiterhin die Zukunft der Entwicklung grüner Energien mitgestalten, mit der gemeinsamen Vision, erneuerbare Energien zu fördern und das ökologische Gleichgewicht zu bewahren, und gemeinsam mit seinen Partnern eine sauberere und resilientere Welt für alle zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2161736/image_5027850_2699833.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/beny-versorgt-mit-seiner-1500-volt-gleichstromubertragungs--und--verteilungslosung-die-weltweit-groWte-photovoltaikanlage-301886465.html