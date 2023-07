Locus Robotics macht den ersten Spatenstich für einen neuen globalen Hauptsitz und legt damit den Grundstein für Innovation und Wachstum

WILMINGTON, Massachusetts, 26. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, ein weltweit führender Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMRs) für die Lagerautomatisierung, hat heute den ersten Spatenstich für seinen neuen globalen Hauptsitz in Wilmington (Massachusetts) gesetzt. Der Ausbau zeugt vom bemerkenswerten Wachstum des Unternehmens und von seinem unerschütterlichen Engagement für künftige Innovationen im sich rasant entwickelnden Feld der Lagerautomatisierung.

Das Unternehmen unterstreicht sein Engagement für technologischen Fortschritt und KI-gestützte Innovation durch den Ausbau der Niederlassung in Wilmington, Massachusetts

„Wir sind begeistert, den Grundstein für unseren neuen Hauptsitz in Wilmington zu legen", so Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. „Dies ist ein bedeutender Meilenstein, der Ausdruck unseres robusten Wachstumskurses und unseres Engagements für die Revolutionierung des Lagerautomatisierungssektors mit hochmodernen, KI-gesteuerten Roboterlösungen ist."

Die beinahe 18.580 Quadratmeter große Anlage im Großraum Boston wird als Drehscheibe für die expandierenden globalen Aktivitäten von Locus Robotics dienen. Hier wird ein dynamisches Team von Fachleuten aus den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Betrieb arbeiten, die Innovationen im Bereich der Lagerautomatisierung durch Roboter vorantreiben. Der Standort bietet darüber hinaus Raum für zukünftige Erweiterungen und Wachstum.

Mit seiner auf KI und Datenwissenschaft beruhenden LocusONE Warehouse Automation Plattform, dem Kernstück der Locus-Lösung, unterstützt das Unternehmen auch weiterhin arbeitsintensive 3PL-, Einzelhandels-, Gesundheits- und Fertigungsunternehmen dabei, die Produktivität ihrer Abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und in der sich schnell entwickelnden E-Commerce-Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die LocusONE Warehouse Automation Platform ermöglicht die reibungslose Steuerung mehrerer unternehmensweiter Robotik-Formfaktoren innerhalb einer einzigen koordinierten Plattform. LocusONE optimiert die Aufgabenzuweisung, Routenplanung und Ressourcennutzung von Robotern und liefert gleichzeitig Echtzeiteinblicke in den Lagerbetrieb.

Faulk unterstrich auch das Ziel des Unternehmens, einen weiteren Beitrag zur lokalen Wirtschaft zu leisten. „Unser neuer Standort wird die Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovation in der Region stimulieren. Das entspricht unserer Philosophie, technologischen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum auf Weltniveau zu fördern", so Faulk weiter.

Mit diesem neuen Meilenstein untermauert Locus Robotics erneut sein Engagement für die bahnbrechende Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Lagerabläufe zu optimieren, die Produktivität zu steigern und den sich wandelnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Die Grundsteinlegung des neuen Hauptsitzes schafft ein solides Fundament für das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens und künftige Innovationen. Es festigt die Position von Locus Robotics als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Lagerautomatisierung.

Informationen zu Locus Robotics

Locus Robotics ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gesteuerten Lagerautomatisierungslösungen für den gesamten Unternehmensbereich mit leistungsstarken und intelligenten autonomen mobilen Robotern (AMRs), die mit menschlichem Personal zusammenarbeiten, um die Produktbewegungen und die Produktivität um das 2-3fache zu steigern. Locus Robotics unterstützt mehr als 100 der weltweit führenden Marken und ist an mehr als 250 Standorten auf der ganzen Welt im Einsatz. Locus Robotics ermöglicht es Einzelhändlern, 3PLs und Speziallagerhäusern, die immer komplexeren und anspruchsvolleren Anforderungen der heutigen Logistikumgebungen effizient zu erfüllen und sogar zu übertreffen.

Die Lösung von Locus, die zwei Jahre in Folge in die Inc. 500 aufgenommen wurde und mit mehr als 17 Branchen- und Technologiepreisen ausgezeichnet wurde, steigert die Produktivität der Auftragsabwicklung erheblich, senkt die Betriebskosten und verbessert die Qualität, Sicherheit und Ergonomie der Arbeitsplätze für Beschäftigte.

