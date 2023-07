Wirtschaft Dax lässt nach - Zurückhaltung vor Zinsentscheid

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nach einem bereits schwachen Start nachgelassen, einen Teil seiner Verluste zum Abend jedoch wieder abbauen können. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.131 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die größten Verluste gab es Porsche, MTU und Adidas. Gewinne gab es entgegen dem Trend bei Fresenius. Vor der Notenbanksitzung der Fed am Abend sind die Anleger zurückhaltend.