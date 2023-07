JEFFERIES stuft K+S auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach Eckdaten und einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Salz- und Düngemittelkonzern habe erneut eine Gewinnwarnung ausgesprochen, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das operative Ergebnis im zweiten Quartal habe die Markterwartung deutlich verfehlt. Die Prognose für den bereinigten freien Barmittelzufluss impliziere, dass die erwarteten Ausschüttungen an die Aktionäre nur dann gedeckt seien, wenn mindestens der Mittelpunkt der Prognosespanne erreicht werde./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 11:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 11:19 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 17,68EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charlie Bentley

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m