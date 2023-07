PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Vor der US-Zinsentscheidung am Abend haben die Börsen in Osteuropa zur Wochenmitte keine einheitliche Richtung gefunden. Beim Entscheid der Federal Reserve (Fed) gilt eine Anhebung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte als so gut wie sicher. Investoren dürften somit ihr Interesse vor allem auf die anschließende Pressekonferenz richten, von welcher sie sich Hinweise auf das weitere Vorgehen der Notenbank erhoffen.

Mit Blick auf die wichtigsten Aktienindizes in Osteuropa gewann der PX in Prag am Mittwoch 0,42 Prozent auf 1340,91 Zähler. Klar schwächer zeigten sich die Aktien von Erste Group, die um 1,1 Prozent nachgaben. Dagegen legten Moneta Money Bank um 1,8 Prozent zu.