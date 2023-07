Weil die Fed und ihr Chef Jerome Powell zulassen, dass extrem hohe Aktien-Bewertungen die Konsumenten wohlhabender machen und damit immer wieder neue Nachfrage erzeugen, wird die Inflation weiter hoch bleiben und die Fed dieser Entwicklung wie in einem Hamsterrad hinterher rennen. Das war 2022 noch ganz anders: dort hielt Powell im August 2022 in Jackson Hole eine "Wut-Rede" und schickte damit die zuvor euphorischen Aktienmärkte auf Talfahrt - sein Ziel war die Finanzkonditionen so wieder zu straffen. Nun aber lockern sich vor allem durch die steigenden Aktienkurse die Finanzkonditionen immer weiter - und lockere Finanzkonditionen wiederum schüren zukünftige Inflation. Heute wird die Fed die Zinsen anheben und dann bei ihrem Mantra bleiben, dass die weitere Entwicklung von den kommenden Daten abhängig sein wird..

Hinweise aus Video:

1. Sparkassen schlagen Alarm – Kreditzusagen brechen um 40 % ein

2. Powell hat aufgehört, der Wall Street am Fed-Tag Geschenke zu machen

