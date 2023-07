SANY zeigt Einsatz für Nachhaltigkeit in Afrika

Peking (ots/PRNewswire) - PEKING, 26. Juli 2023 /PRNewswire / -- Vom 29. Juni

bis zum 2. Juli fand in Changsha die dritte China-Africa Economic and Trade Expo

statt, an der 53 afrikanische Länder, 12 internationale Organisationen und mehr

als 1500 Aussteller teilnahmen und die Entwicklung der sino-afrikanischen

Wirtschafts- und Handelskooperation vorantrieben. Die SANY Group ("SANY")

stellte auf der Expo 14 Flaggschiff-Produkte aus, darunter solche aus den

Bereichen Beton, Straßenbau und Hafenmaschinen.



Auf der Expo hielt Xiang Wenbo, der turnusmäßige Vorsitzende von SANY, als

einziger chinesischer Wirtschaftsvertreter eine Rede. Er verwies auf die

langjährige Geschichte der sino-afrikanischen Freundschaft und die sich in hohem

Maße ergänzenden Wirtschaftsstrukturen der beiden Regionen, die ein enormes

Kooperationspotenzial bieten.





Die sino-afrikanischen Beziehungen sind derzeit so stark wie nie zuvor in derGeschichte, da der umfassende und vielschichtige Kooperationsrahmen allmählichGestalt annimmt. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums ist Chinaseit 14 Jahren in Folge der größte Handelspartner Afrikas. Im Jahr 2021erreichte der sino-afrikanische Handel einen Rekordwert von 254,289 Mrd. USD,35,3 % mehr als im Vorjahr. Die infrastrukturelle Zusammenarbeit zwischen denbeiden Seiten ist nach wie vor stark und chinesische Unternehmen haben in denBau von Tausenden von Brücken und Hunderten von Häfen auf dem gesamten Kontinentinvestiert.In Zusammenarbeit mit China hat Afrika sein Backbone-Netzwerk auf 150.000Kilometer und seinen Netzdienst auf fast 700 Millionen Nutzer ausgeweitet unddamit seine Industrialisierung und Modernisierung beschleunigt. In Bezug auf diesoziale Entwicklung hat China mehr als 160.000 afrikanische Fachleute inverschiedenen Bereichen ausgebildet, indem afrikanische Studenten zum Studiumnach China eingeladen wurden. Darüber hinaus hat China auch seinelandwirtschaftlichen Lösungen mit Afrika geteilt und so die nachhaltigeländliche Transformation der afrikanischen Länder insgesamt gefördert.Gleichzeitig bietet das enorme wirtschaftliche Potenzial Afrikas einen riesigenMarkt für China. Im Jahr 2002 exportierte SANY seine Grader nach Marokko und wardamit die erste Gruppe von Baumaschinenherstellern, die in den afrikanischenMarkt eintrat. Seitdem wurden die Produkte von SANY in über 50 Ländern undRegionen Afrikas eingesetzt und waren an vielen großen Bauprojekten beteiligt,darunter das Windkraftprojekt von Adama. In jüngster Zeit sind 102 Windturbinenvon SANY Teil der äthiopischen Landschaft geworden und liefern kontinuierlichsaubere Energie nach Addis Abeba, der Hauptstadt des Landes.Die Windkraftindustrie spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung derEnergiewende und der Gewährleistung der Energiesicherheit im Rahmen von Chinas"Dual Carbon"-Ziel. SANY ist bestrebt, ein weltweit führender Anbieter vonAusrüstungsmitteln und Dienstleistungen für saubere Energie zu werden und setztsich für eine breitgefächerte und tiefergehende Zusammenarbeit mit denafrikanischen Ländern ein, um eine grüne und nachhaltige Gesellschaft zuschaffen.