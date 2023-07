IgniteTech stellt CoPilot vor, einen GenAI-Assistenten für Jive

CoPilot, die innovative neue Funktion von IgniteTech für Jive, ist ein durch GenAI angetriebener Assistent für Content-Mining

AUSTIN, Texas, 27. Juli 2023 /PRNewswire/ -- IgniteTech, das Unternehmen „Where Software Goes to Thrive", gibt die Markteinführung von Jive Copilot bekannt, einem brandneuen durch GenAI angetriebenen Assistenten für Jive. Jive ist eine weit verbreitete Employee Experience Platform (EEP), die von Kunden auf der ganzen Welt genutzt wird und einen etablierten Ruf dafür hat, Millionen von Nutzern dabei zu helfen, Wissen auszutauschen, Menschen zu vernetzen und Kultur und Engagement aufzubauen. Jive wurde im Mai 2023 in das IgniteTech-Portfolio aufgenommen.