BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Rezession in der Bundesrepublik:

"Die einzige Ausnahme vom positiven Trend: die Bundesrepublik Deutschland. Hier stehen weitere Schrumpfung und ein Fortgang der Deindustrialisierung an. Der einstige "wirtschaftliche Motor der EU" ist dem Niedergang geweiht. Der wesentliche Unterschied zwischen BRD und dem Rest der westlich-kapitalistischen Staatenwelt: Die anderen haben Regierungen, die sich an ihren "nationalen" Interessen orientieren - also jenen des einheimischen Kapitals. Wer eine Binnenmarktökonomie hat, versucht, die Nachfrage zu stabilisieren; wer energieintensiv produziert, versucht, den Strompreis niedrig zu halten, etc. Bloß die deutsche Regierung tut konsequent das Gegenteil von dem, was die einheimische Wirtschaft bräuchte. Und kaum eine andere westliche Regierung schießt sich mit den Russland-Sanktionen derart leidenschaftlich ins eigene Knie."/al/DP/he