HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Bahn:

"Waren es jetzt die sturen Eisenbahnergewerkschafter oder die boni-verwöhnten Bahnchefs, die die Streikbremse endlich lösten? So genau lässt sich das bei Tarifverhandlungen nie feststellen, denn die finden hinter verschlossenen Türen statt. Genauso wie Schlichtungen. Doch letzten Endes entlassen beide Seiten deutsche Urlauber kurz vor knapp gerade noch so aus der Geiselhaft: Die Sommerferien 2023 bleiben streikfrei. Das war lange Zeit nicht klar. Und ohne die öffentliche Empörung wäre es womöglich nicht einmal zu dieser Schlichtung gekommen, von deren Ergebnis Thomas de Maizière sagt, es sei der höchste und teuerste Tarifabschluss in der Geschichte der Bahn."/al/DP/he