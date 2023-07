RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Zinsen:

"Die Zinsen sind wieder da und bringen die Sparkassen in eine Zwickmühle: Auf der Einlagenseite besteht ein massiver Marktdruck. Ausländische Kreditinstitute und Direktbanken bieten 3,5 Prozent und mehr aufs Tagesgeld. Die Sparkassen vergeben den allergrößten Teil ihrer Einlagen als Kredite langfristig - aufgrund der langen Niedrigzinsphase zu sehr günstigen Konditionen. Entsprechend können sie die Haben-Zinsen gar nicht so schnell erhöhen. Viele Direktbanken können dies, da sie oft nur Einlagen hereinnehmen, diese zu einem etwas höheren Zinssatz bei der EZB parken und die Marge einstecken. Ob nun ein, zwei oder 3,5 Prozent aufs Tagesgeld - die Sparer machen Verluste. Denn bei einer Inflationsrate von immer noch sechs Prozent ist jede Art des festverzinslichen Sparens eine Kapitalvernichtung. Daraus folgt: Die Kunden müssen noch viel mehr in Aktiensparpläne und Fonds investieren. Fast noch wichtiger: Die EZB muss die Inflation mit aller Macht bekämpfen. Sie ist das eigentliche Übel."/al/DP/he