MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Kapitalstock für die Rente:

"Mit dem dringenden Rat, den geplanten Kapitalstock für die Rente in staatlicher Hand zu belassen, werden die Wirtschaftsweisen ihrem Namen gerecht: Das wäre tatsächlich eine weise Entscheidung. Eine Freigabe an Privatanbieter würde das verdiente Ruhegeld von Millionen Rentnern zum Spekulationsobjekt von Finanzhaien machen. Nicht die neue Säule für die Sicherung der Renten ist das Problem, sondern die Ausgestaltung des von der Ampel "Generationen-Fonds" getauften Fonds. Der letzte, finstere Versuch hieß Riester-Rente, wurde vor rund 20 Jahren unter Kanzler Gerhard Schröder eingeführt und ist krachend gescheitert. Von den Millionen Verträgen, die es davon gibt, profitieren in erster Linie die Versicherungen, nicht die Einzahler. Die Umbau der Altersbezüge ist eine schwere Hypothek für die Bundesregierung: Sie muss dafür nicht nur Geld eintreiben, sondern Vertrauen erzeugen. Dann darf die Rentenreform nicht so stümperhaft ausfallen wie das versemmelte Heizungsgesetz."