BGH-Urteil zu Schiedsverfahren bei Energie-Themen erwartet

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Dürfen EU-Staaten vor deutschen Gerichten gegen internationale Schiedsverfahren zu Investitionen im Energiebereich vorgehen? Darüber will der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag (8.30 Uhr) entscheiden. Es geht um mehrere Verfahren, in denen auf der einen Seite Deutschland beziehungsweise die Niederlande stehen und auf der anderen Energieunternehmen aus jeweils anderen EU-Ländern, darunter RWE und Uniper . (Az. I ZB 43/22 u.a.)

