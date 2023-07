Putin will bei Afrika-Gipfel über Getreidelieferungen sprechen

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Russland will bei seinem zweiten Afrika-Gipfel, der an diesem Donnerstag in St. Petersburg beginnt, die Zusammenarbeit mit den Staaten des Kontinents ausbauen. Im Mittelpunkt stehen dabei auch russische Lieferungen von Getreide und Dünger in afrikanische Länder, nachdem Moskau das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aufgekündigt hatte. Russland sieht sich wegen der Seeblockade in seinem Krieg gegen die Ukraine international in der Kritik, dem Weltmarkt große Mengen an Weizen und Mais zu entziehen und so Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben.

Das Getreide aus der Ukraine gilt wie das aus Russland als wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Hunger in der Welt. Neben Fragen der Ernährungssicherheit geht es bei dem bis Freitag dauernden Gipfel für Russland auch um einen Ausbau des Handels. Russland gilt als wichtigster Waffenlieferant Afrikas.

Putin will bei den Treffen mit Staats- und Regierungschefs mehrerer afrikanischer Staaten zudem zeigen, dass er trotz seines Angriffskrieges international nicht isoliert ist. Er wolle auch die im Juni in St. Petersburg begonnenen Gespräche zur Friedensinitiative afrikanischer Staaten für eine Lösung des Konflikts um die Ukraine fortsetzen, teilte der Kreml mit.

Vertreten sind laut Kreml 49 der 54 Länder des Kontinents. Nur aus 17 kommen demnach Staats- und Regierungschefs. Das sind weniger Teilnehmer als bei der Gipfelpremiere 2019. Der Kreml hatte dem Westen vorgeworfen, Druck auf die Länder auszuüben, damit sie dem Treffen fernblieben. Verabschiedet werden soll erneut eine Gipfelerklärung - wie 2019 in Sotschi am Schwarzen Meer./mau/DP/nas