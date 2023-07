Paukenschlag: Meta begeistert Anleger mit sensationellen Zahlen! Rallye voraus?

Metas Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf rund 32 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn wuchs sogar um 16 Prozent auf knapp 7,8 Milliarden US-Dollar.



An der Nasdaq legte die Meta-Aktie daraufhin nachbörslich zeitweise um mehr als acht Prozent zu. Ein Anteilsschein kostete zwischenzeitlich bis zu 319 US-Dollar.



Auch der Ausblick von Meta konnte überzeugen: Für das dritte Quartal rechnet der Tech-Konzern von Mark Zuckerberg mit einem Umsatz zwischen 32 und 34,5 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten.

"Wir hatten ein gutes Quartal", sagte Meta-CEO Mark Zuckerberg in einer Erklärung. "Wir sehen weiterhin ein starkes Engagement in unseren Apps und wir haben die aufregendste Roadmap, die ich seit langem gesehen habe, mit Llama 2, Threads, Reels, neuen KI-Produkten in der Pipeline und dem Start von Quest 3 in diesem Herbst."