BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Schlichterspruch im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn präsentiert der bundeseigene Konzern an diesem Donnerstag die wirtschaftliche Bilanz für das erste Halbjahr 2023. Finanziell dürfte sich der bundeseigene Konzern weiter erholt haben. Bereits im vergangenen Jahr schrieb die Bahn operativ wieder schwarze Zahlen, nachdem sie während der Corona-Pandemie Milliardenverluste verzeichnet hatte. Doch der sich nun abzeichnende Tarifabschluss dürfte die Kosten für die Bahn noch einmal deutlich nach oben treiben.

Die Schlichter haben unter anderem eine stufenweise Entgelterhöhung von 410 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 25 Monaten vorgeschlagen. Sollten die Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in der anstehenden Urabstimmung dem Kompromiss zustimmen, wäre das der höchste Tarifabschluss in der Geschichte der Deutschen Bahn. Vieles hängt nun von der Empfehlung des EVG-Bundesvorstands an diesem Freitag ab.