Uniper verzeichnet unerwartet starke Gewinne durch Absicherungsgeschäfte - Jahresziele erhöht!

Der Energiekonzern Uniper verzeichnete im ersten Halbjahr unerwartet starke Gewinne durch profitable Absicherungsgeschäfte bei der Stromerzeugung aus Kohle und Gas. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat der Vorstand die Jahresziele erhöht. Finanzchefin Jutta Dönges wies jedoch darauf hin, dass das Ergebnis größtenteils auf außerordentlichen Effekten beruht und sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht wiederholen wird. Dennoch reagierten die Anleger positiv auf die Nachricht, und der Aktienkurs von Uniper stieg um über zwölf Prozent.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (ber. Ebit) soll im Jahr 2023 einen mittleren Milliardenbetrag erreichen, ebenso wie der bereinigte Jahresüberschuss. Bisher hatte das Management lediglich prognostiziert, überhaupt Gewinne im Tagesgeschäft zu erzielen.Im vergangenen Jahr hatte Uniper aufgrund ausbleibender russischer Gaslieferungen und einer starken Abhängigkeit von diesem Land einen Verlust von 10,9 Milliarden Euro vor Zinsen und Steuern verzeichnet. Der bereinigte Konzernfehlbetrag lag bei 7,4 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2023 konnte Uniper jedoch einen bereinigten operativen Gewinn von 3,7 Milliarden Euro erzielen, im Vergleich zu einem Verlust von 757 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Überschuss betrug knapp 2,5 Milliarden Euro, nach einem Fehlbetrag von fast einer halben Milliarde Euro im Vorjahreszeitraum.Die Ergebnisse geben Uniper Rückenwind bei der Umsetzung seiner Strategie. Finanzchefin Jutta Dönges, die seit März im Vorstand für das Finanzressort verantwortlich ist, betonte, dass die Strategie des Unternehmens am 1. August zusammen mit dem vollständigen Zahlenwerk für das erste Halbjahr vorgestellt wird.Die erwarteten Milliardengewinne in diesem Jahr dürften Uniper helfen, die staatliche Kontrolle über das Unternehmen bald zu reduzieren. Bisher hat der Konzern über 13 Milliarden Euro an staatlichen Hilfen erhalten, und weitere 19,5 Milliarden Euro könnten bei Bedarf abgerufen werden. Der Plan sieht vor, dass der Bund seinen Anteil bis 2028 auf 25 Prozent plus eine Aktie reduziert.Trotz der positiven Entwicklung warnte Finanzchefin Jutta Dönges davor, dass das starke Ergebnis auf außerordentlichen Effekten beruht und sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht wiederholen wird. Dennoch reagierten die Anleger positiv auf die Nachricht, und der Aktienkurs von Uniper stieg um über zwölf Prozent.

Die Uniper Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 5,867EUR gehandelt.