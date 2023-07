Microsofts Cloud-Geschäft schwächelt: Sorgen um Azure-Wachstum drücken Aktienkurs

Die Geschäfte bei Microsoft laufen weiterhin gut, dank der hohen Nachfrage nach Software- und Cloud-Services. Allerdings konnte das Wachstum im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 nicht das hohe Tempo der Vorquartale halten. Zudem stagnierte der Gewinn aufgrund gestiegener Kosten und höherer Steuern. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf knapp 212 Milliarden Dollar, bereinigt um die Umrechnungseffekte des starken Dollars lag das Wachstum bei elf Prozent. Die Aktie des Softwareherstellers gab nach Veröffentlichung der Quartalszahlen um ein Prozent nach.Die Kursschwäche der Microsoft-Aktie dürfte mit den Sorgen über das Umsatzwachstum im Cloud-Plattform-Geschäft Azure zusammenhängen. Im letzten Quartal hat sich das Wachstum hier abgeschwächt. Microsoft setzt jedoch auf einen langfristigen Schub für sein Geschäft durch KI-Software wie ChatGPT. Der Einsatz von KI-Programmen erhöht den Bedarf an Cloud-Infrastruktur, was Azure zugutekommen könnte. Im letzten Quartal schwächte sich das Azure-Wachstum bereinigt um Wechselkurs-Schwankungen auf 27 Prozent ab. Die Prognose für das laufende Quartal enttäuschte die Anleger, da zuvor Zuwachsraten von über 40 Prozent erwartet wurden.Microsoft hat einen milliardenschweren Pakt mit der ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI geschlossen und baut deren Technologie nach und nach in seine Produkte ein. Ein Beispiel dafür ist der KI-"Copilot" für Microsofts Office-Programme, der Inhalte aus E-Mails, Kalendern, Chats und Dokumenten analysieren kann. Im letzten Quartal steigerte Microsoft den Umsatz dank der Nachfrage nach Cloud-Diensten um acht Prozent auf rund 56,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag bei gut 20 Milliarden Dollar.Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Das Wachstum der Cloud-Plattform Azure lag im letzten Quartal am oberen Ende der Zielspanne von 26 bis 27 Prozent. Das künftige Wachstum sollte vom Thema Künstliche Intelligenz profitieren. Auch die Entwicklung der Bürosoftware Microsoft 365, die in Zukunft vom Einsatz von KI profitieren soll, wurde positiv bewertet. Der Ausblick auf eine stabile Marge trotz hoher Investitionen wurde als beeindruckend angesehen.

Die Microsoft Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 337,8EUR gehandelt.