Deutsche Bank startet Aktienrückkaufprogramm über 450 Mio. Euro für 2023 - Analysten begeistert von solider Geschäftsentwicklung

Die Deutsche Bank hat beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 450 Millionen Euro für das Jahr 2023 zu starten. Das Programm soll im August beginnen und bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Alle erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden wurden bereits erhalten. Die Deutsche Bank plant, rechtzeitig vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms alle notwendigen aufsichtsrechtlichen Bekanntmachungen zu machen.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Deutsche Bank nach den Zahlen des zweiten Quartals auf "Overweight" belassen. Der Analyst Kian Abouhossein lobte die solide Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal und betonte, dass die angekündigte Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen dies unterstreiche. Die besser als erwarteten Erträge seien nur teilweise durch höhere Kosten belastet worden. Besonders positiv hob er den starken Vorsteuergewinn hervor, der deutlich über den Erwartungen lag.Die britische Investmentbank Barclays hat ebenfalls die Einstufung für die Deutsche Bank nach den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Equal Weight" belassen. Der Analyst Amit Goel lobte das deutlich besser als erwartete Vorsteuerergebnis im Investmentbanking und betonte, dass das Ergebnis der Konzernzentrale sogar positiv statt negativ ausgefallen sei. Er erwartet, dass die Aktie weiter steigen wird, obwohl sie bereits von den starken Erträgen im Investmentbanking der US-Bankenbranche profitiert hat.Die Deutsche Bank musste in der Vergangenheit hohe Strafzahlungen an die USA leisten und hat mit Verlusten zu kämpfen. Einige Aktionäre sind hart getroffen und beklagen sich über das Unternehmen. Es wird jedoch betont, dass jeder Investor selbst für seine Entscheidungen verantwortlich ist und niemand gezwungen wird, an einem schlechten Investment festzuhalten. Die Zinspolitik der Notenbanken hat das Zinsergebnis der Bank beeinträchtigt, und der versprochene Kulturwandel hat nicht wie erhofft stattgefunden. Aktionäre, die Verluste erlitten haben, sollten ihr eigenes Handeln kritisch hinterfragen.Die Deutsche Bank verzeichnete im zweiten Quartal überraschend gute Zahlen, was zu einer positiven Reaktion der Analysten führte. Die Bank strebt eine Eigenkapitalrendite von 10% an und charttechnisch sieht es ebenfalls gut aus. Die Aktie hat den Widerstand bei 10,20 Euro getestet und ist abgeprallt, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Die Deutsche Bank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 10,51EUR gehandelt.