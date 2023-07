Facebook-Konzern Meta auf Wachstumskurs: Umsatz steigt um 11% auf 32 Mrd. $ - Analysten überrascht!

Das Werbegeschäft beim Facebook-Konzern Meta hat im vergangenen Quartal deutlich an Fahrt gewonnen. Der Umsatz stieg um elf Prozent auf knapp 32 Milliarden Dollar, während der Gewinn um 16 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Dollar anstieg. Damit ist das Unternehmen wieder auf dem Weg zu seinem gewohnten Wachstum, nachdem es im vergangenen Jahr aufgrund von Konjunktursorgen und politischen Spannungen in Russland drei Quartale lang rückläufig war. Im ersten Quartal dieses Jahres konnte Meta jedoch nur ein mageres Umsatzplus von drei Prozent verzeichnen.Für das laufende Quartal erwartet Meta einen Umsatz von 32 bis 34,5 Milliarden Dollar, was über den Erwartungen der Analysten liegt. Die Nutzerzahlen des Unternehmens steigen weiterhin an, mit 2,064 Milliarden täglich aktiven Nutzern und 3,07 Milliarden Nutzern, die auf mindestens eine App des Konzerns zugreifen. Meta investiert weiterhin hohe Kosten in die Entwicklung einer virtuellen Welt, das sogenannte "Metaverse", um seine Position als führende Computer-Plattform zu festigen. Die Sparte Reality Labs, in der die Entwicklung gebündelt ist, verzeichnete jedoch einen operativen Verlust von 3,7 Milliarden Dollar im letzten Quartal.Elon Musk, der Twitter im vergangenen Jahr für rund 44 Milliarden Dollar gekauft hat, macht Fortschritte bei der Umbenennung des Online-Dienstes in X. Der offizielle Account der Plattform lautet seit Mittwoch @X, während er zuvor unter @twitter zu finden war. Die Umbenennung verzögerte sich, da der Account-Name @X bereits von einem Fotografen aus San Francisco registriert worden war. Musk plant, Twitter in eine "App für alles" umzuwandeln und kündigte an, dass in den kommenden Monaten Kommunikationsfunktionen und die Möglichkeit, Geldgeschäfte über die App abzuwickeln, hinzukommen werden.Die Werbeerlöse von Twitter sind seit der Übernahme durch Musk um die Hälfte gesunken. Das Unternehmen bietet Werbekunden nun Rabatte von bis zu 50 Prozent an, um sie zu halten. Marken werden auch davor gewarnt, ihre Verifizierung auf der Plattform zu verlieren, wenn ihre Ausgaben für Anzeigen eine bestimmte Schwelle unterschreiten. Die Konkurrenz-App Threads von Meta wurde ebenfalls aktualisiert und ermöglicht es den Nutzern nun, nur Beiträge von Personen, denen sie folgen, anzuzeigen. In der EU ist die App jedoch weiterhin nicht verfügbar, aufgrund von offenen rechtlichen Fragen.

