UBS stuft Tesla herab: Kursziel erhöht, aber starke Kursentwicklung bereits eingepreist

Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Einschätzung für den Elektroautobauer Tesla von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft. Das Kursziel wurde jedoch von 220 auf 270 US-Dollar angehoben. Laut Analyst Patrick Hummel ist die zuletzt starke Kursentwicklung bereits vollständig durch den jüngsten Nachfrageanstieg des Unternehmens eingepreist. Er begründet seine neue Einschätzung mit einem aktualisierten Bewertungsmodell, das ein höheres Volumenwachstum nach 2025 berücksichtigt.Der US-Elektroautohersteller Tesla soll seine Pläne für die Erweiterung der Batteriefabrik in Grünheide bei Berlin ändern, so der Wunsch des Landes Brandenburg. Das Landesumweltamt teilte mit, dass die geplante Produktion von Batteriezellen in einem neuen Gebäude teilweise in einer Wasserschutzzone liege. Auch die Prozessabwasserrecycling-Anlage sei betroffen. Das Landesamt für Umwelt sieht unüberwindliche Hindernisse für eine Teilgenehmigung. Tesla hingegen entgegnete, dass die Erweiterung der Batteriezellproduktion nicht Gegenstand des ersten Antrags auf eine Teilgenehmigung sei. Das Unternehmen sieht auch keine Probleme bei der Wasseraufbereitung und plant, die Anlagen zur Abwasserbehandlung für spätere Erweiterungen außerhalb des Wasserschutzgebietes zu platzieren.Tesla plant, sein E-Auto-Werk in Grünheide in Brandenburg auszubauen, um die Produktionskapazität von derzeit 500.000 auf eine Million Autos pro Jahr zu verdoppeln. Dafür sind 22.500 Beschäftigte geplant. Derzeit arbeiten in Grünheide rund 11.000 Mitarbeiter und stellen etwa 250.000 Fahrzeuge pro Jahr her. Umwelt- und Naturschützer sehen Gefahren, da ein Teil der Fabrik im Wasserschutzgebiet liegt. Der Wasserverband Strausberg-Erkner hofft hingegen auf den Schutz des Wassers und vertraut auf die Entscheidung des Landesamtes für Umwelt.Die Meinungen zu Tesla sind gespalten. Während die UBS ihre Einschätzung herabstuft, gibt es auch Kritik an der Technologie des Unternehmens. Die Bundesanstalt für Straßenwesen kam in einem Gutachten zu dem Schluss, dass der Autopilot von Tesla gegen Vorschriften verstoße. Das Gutachten wurde jedoch sieben Jahre lang unter Verschluss gehalten. Kritiker bemängeln zudem die Funktionsweise des Autopiloten und die fehlende Schildererkennung. Im Vergleich dazu wird der Travelassist von VW als besser bewertet. Trotzdem plant Tesla weiterhin den Ausbau seiner Batteriefabrik in Grünheide.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 264,4EUR gehandelt.