Der Euro steigt nach Zinsanhebung der Fed auf Tageshoch - Wie geht es weiter?

Der Euro ist am Mittwoch nach der Zinsanhebung der US-Notenbank Fed auf ein Tageshoch gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1092 US-Dollar, etwas mehr als vor der Fed-Mitteilung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1059 Dollar festgesetzt. Die Fed hat den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben, was allgemein erwartet wurde. Die Frage ist nun, wie es weitergeht und ob weitere Zinserhöhungen folgen werden.Am Montag war der Euro aufgrund schwacher Konjunkturdaten unter Druck geraten und unter die Marke von 1,11 US-Dollar gefallen. Die Einkaufsmanagerindizes, eine Unternehmensumfrage, signalisierten einen Abschwung. Die Wachstumsgrenze von 50 Punkten wurde unterschritten. Bankökonomen interpretierten die Zahlen als Anzeichen für eine bevorstehende Rezession. Es ist fraglich, wie sich diese Entwicklung auf die Geldpolitik der EZB auswirken wird. Es wird erwartet, dass der Leitzins in dieser Woche weiter steigt, aber die S&P-Umfragedaten sprechen dagegen, dass die EZB die Zinsen weiter erhöht.Am Dienstag blieb der Euro vor wichtigen Wirtschaftsdaten weitgehend unverändert. Das Münchner Ifo-Institut veröffentlichte seine monatlichen Umfrageergebnisse unter deutschen Unternehmen, die mit Spannung erwartet wurden. Die Erwartungen vieler Volkswirte sind, dass die zweite Jahreshälfte konjunkturell trübe sein wird.Insgesamt hat sich der Euro in den letzten Wochen von seinem Tiefpunkt erholt und konnte weitere Kursgewinne verzeichnen. Das letzte lokale Hoch aus April wurde überschritten. Die Prognose für den Euro gegenüber dem US-Dollar für Montag sieht eine mögliche Tagesspanne von 1,1080 bis 1,1160 vor. Für Dienstag wird eine positive Entwicklung in Richtung 1,12 erwartet. Die Prognose für die Woche vom 24.07. bis 28.07. sieht eine mögliche Wochenspanne von 1,1100 bis 1,1290 vor. Für die nächste Woche vom 31.07. bis 04.08. wird ein möglicher Test des GD20 erwartet, gefolgt von einer Bewegung in Richtung 1,15.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Geldpolitik der EZB und der US-Notenbank Fed entwickeln wird. Die nächsten wichtigen Termine sind der EZB-Zinsentscheid und die Pressekonferenz am Donnerstag sowie der FED-Zinsentscheid und die Pressekonferenz am Mittwoch. Weitere wichtige Daten sind der ifo-Geschäftsklimaindex am Dienstag und der Verbraucherpreisindex am Freitag.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 1,109USD gehandelt.