Snapchat-Aktie stürzt nach Geschäftsausblick ab: Umsatzrückgang und enttäuschender Ausblick sorgen für Schock an der Börse

Die Aktie der Foto-App Snapchat ist nach der Veröffentlichung ihres Geschäftsausblicks stark eingebrochen. Im nachbörslichen Handel am Dienstag sank der Kurs zeitweise um mehr als 17 Prozent. Die Snapchat-Betreiberfirma Snap schließt für das laufende Quartal den dritten Umsatzrückgang in Folge nicht aus. Dies ist eine große Enttäuschung für die Börse, da die Snap-Erlöse bisher immer gewachsen waren.Im vergangenen Quartal sank der Umsatz von Snap im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 1,07 Milliarden Dollar. Damit lag das Unternehmen leicht über den Erwartungen der Analysten, verfehlte jedoch die eigene Prognose von 1,07 bis 1,13 Milliarden Dollar.Snap wurde zuletzt von einem Abschwung bei Online-Werbung stark getroffen. Zudem haben Apples Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone die Anzeigen-Modelle vieler Apps durcheinander gebracht, und Snap hat das Problem noch nicht gelöst. Im vergangenen Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 377 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von 422 Millionen Dollar im Vorjahr.Die kanadische Bank RBC hat Snap nach den Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9 US-Dollar belassen. Obwohl das Unternehmen die Erwartungen übertroffen habe, sei der Ausblick enttäuschend, da das Werbegeschäft weiterhin schwach sei und höhere Investitionen in diesen Bereich nötig seien, so der Analyst Brad Erickson.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie von Snapchat in den nächsten Tagen entwickeln wird. Ein Händler äußerte die Hoffnung, die Aktie bei 8 Euro wieder günstig erwerben zu können. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich dieser Pessimismus bewahrheiten wird.

Die Snap Inc Aktie wird aktuell mit einem Minus von -14,23 % und einem Kurs von 10,73EUR gehandelt.