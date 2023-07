Unilever-Aktien steigen um 5,2% - Halbjahreszahlen übertreffen Erwartungen, Analysten optimistisch

Die Aktien von Unilever haben am Dienstag im frühen Handel um 5,2 Prozent zugelegt. Der Wert befindet sich jedoch weiterhin in einer Seitwärtsspanne zwischen rund 3900 und 4400 Pence. Der Umsatz des Konzerns stieg im ersten Halbjahr auf vergleichbarer Basis um rund neun Prozent auf 30,4 Milliarden Euro, während der Absatz nahezu stabil blieb. Die Halbjahreszahlen haben die Erwartungen übertroffen und die Analysten sind optimistisch. Der neue Unilever-Chef Hein Schumacher erwartet für 2023 ein Wachstum der vergleichbaren Erlöse von mehr als fünf Prozent. Das Management rechnet zudem mit einer leichten Verbesserung der operativen Marge im Gesamtjahr. Der Gewinn stieg um mehr als ein Fünftel auf gut 3,5 Milliarden Euro. Unilever hat sein Portfolio umstrukturiert und plant Einsparungen in Höhe von 600 Millionen Euro. Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever nach den Quartalszahlen angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die zurückhaltende Anhebung der Jahresziele sei auf besonnenes Erwartungsmanagement, vorsichtige Verbraucheraussichten und den Wunsch nach verstärkten Umsatzinvestitionen zurückzuführen.

