Mercedes-Benz überrascht mit starken Quartalsergebnissen und optimistischem Ausblick für 2022!

Der Autobauer Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal überraschend gute Ergebnisse erzielt und ist nun optimistischer für das Gesamtjahr. Im Kerngeschäft mit Pkw und Transportern rechnet das Unternehmen nun mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf dem Niveau des Vorjahres, während zuvor ein leicht sinkender Gewinn erwartet wurde. Der freie Barmittelzufluss soll das Niveau von 2022 übertreffen. Im zweiten Quartal stieg das Ebit auf 5,0 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Experten leicht. Besonders die starke Entwicklung bei Lieferwagen trug zu diesem Ergebnis bei. Die Umsatzrendite im Pkw-Geschäft lag bei 13,5 Prozent und übertraf ebenfalls die Vorhersagen. Höhere Preise und Absatzmengen wirkten sich positiv aus, während Währungseffekte, höhere Materialkosten, Einmalzahlungen an Zulieferer und höhere Investitionen negativ zu Buche schlugen. Die Anleger reagierten positiv auf die Neuigkeiten, der Aktienkurs von Mercedes stieg um ein Prozent. Die Mercedes-Benz Group erhöhte aufgrund der soliden Ergebnisse im zweiten Quartal ihren Ausblick für das Gesamtjahr. Der Free Cash Flow des Industriegeschäfts soll nun leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen, das Ebit auf dem Niveau des Vorjahres und die bereinigte Umsatzrendite von Mercedes-Benz Vans zwischen 13 und 15 Prozent betragen. Die vollständigen Quartalszahlen und der Zwischenbericht werden am 27. Juli veröffentlicht. Die Luxus-Strategie von Mercedes hat sich in den letzten Quartalen ausgezahlt, mit hoher Nachfrage, geringem Angebot und steigenden Preisen. Der Umsatz pro verkauftem Auto stieg von 51.000 Euro im Jahr 2019 auf rund 72.000 Euro 2022 und die Marge erreicht mittlerweile 12 Prozent.

