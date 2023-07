Lufthansa zweifelt an kostengünstigen nachhaltigen Flugzeugkraftstoffen - Preise könnten bis 2050 viermal höher sein!

Der Lufthansa-Konzern zweifelt daran, dass nachhaltig produzierte Flugzeugkraftstoffe in den kommenden Jahren deutlich kostengünstiger werden. Das Unternehmen erklärt, dass die zusätzlichen Kosten im Vergleich zum fossilen Kerosin wahrscheinlich nicht schnell sinken werden. Die alternativen Kraftstoffe, die aus Biomasse oder unter Einsatz von Grünstrom hergestellt werden können, sind knapp und teuer. Laut einer Prognose der Beratungsgesellschaft Bain wird nachhaltig produzierter Flugzeugkraftstoff selbst nach dem Jahr 2050 noch zwei- bis viermal teurer sein als fossiles Kerosin. Strombasiertes synthetisches Kerosin ist derzeit sogar zehnmal teurer als herkömmlicher Treibstoff. Die Lufthansa lehnt Beimischungsquoten ab, die die EU für Flüge von europäischen Flughäfen beschlossen hat, und fordert stattdessen eine europäische Klimaabgabe, die von allen Passagieren abhängig von ihrem endgültigen Reiseziel gezahlt werden müsste. Die Lufthansa zweifelt auch an der Umsetzbarkeit der geplanten Quoten für strombasierte Kraftstoffe und fordert Anreize und Förderprogramme, um die notwendigen Produktionsanlagen zu realisieren. Der Konzern bietet seinen Passagieren bereits "Greenfares" an, bei denen ein Mehrpreis für CO2-Vermeidung und Kompensation über Klimaprojekte gezahlt wird. Bislang entscheiden sich jedoch nur rund drei Prozent der Gäste für diesen Tarif. Die Lufthansa strebt bis Ende des Jahres einen Anteil von fünf Prozent an.Bei den Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa und ihren Stammpiloten zeichnet sich eine Lösung ohne weitere Streiks ab. Nach knapp vier Wochen intensiver Verhandlungen wurde am Dienstag ein Kompromiss erarbeitet. Die Beschäftigten der Stamm-Airline und der Lufthansa Cargo sollen ab dem kommenden Jahr 7,5 Prozent mehr Geld erhalten und zudem einen einmaligen steuerfreien Inflationsausgleich von 3000 Euro. Die Vereinigung Cockpit hatte ursprünglich 8,5 Prozent mehr gefordert. Zudem wurden Einigungen zu Arbeits- und Bereitschaftszeiten im Manteltarifvertrag erzielt und eine zweite Tarifschiene für Neueinsteiger abgeschafft. Die Tarifkommission und der Vorstand der Pilotengewerkschaft müssen den Kompromiss noch zustimmen.Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat entschieden, dass eine Fluggesellschaft ihren Kunden keinen Aufpreis abverlangen darf, wenn diese aufgrund eines annullierten Fluges zu einem späteren Zeitpunkt umbuchen möchten und Plätze verfügbar sind. Hintergrund des Urteils ist eine Klage eines Verbraucherverbandes gegen eine Fluggesellschaft, die aufgrund der Corona-Pandemie zahlreiche Flüge storniert hatte. Der BGH entschied, dass der gewünschte Ersatzflug nicht im zeitlichen Zusammenhang mit dem ursprünglich gebuchten Flug stehen muss und dass kein Aufpreis verlangt werden darf.In den Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa und ihren Stammpiloten zeichnet sich eine Lösung ohne weitere Streiks ab. Nach knapp vier Wochen intensiver Verhandlungen wurde am Dienstag ein Kompromiss erarbeitet. Die Beschäftigten der Stamm-Airline und der Lufthansa Cargo sollen ab dem kommenden Jahr 7,5 Prozent mehr Geld erhalten und zudem einen einmaligen steuerfreien Inflationsausgleich von 3000 Euro. Die Tarifkommission und der Vorstand der Pilotengewerkschaft müssen den Kompromiss noch zustimmen.

