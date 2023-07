Schwache Konjunkturdaten aus Eurozone: Deutsche Bundesanleihen profitieren - EZB vor Entscheidung

Deutsche Bundesanleihen haben am Montag von schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone profitiert. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,54 Prozent auf 133,87 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,37 Prozent fiel. Die Einkaufsmanagerindizes, eine Unternehmensumfrage, zeigten erneut Abschwungsignale und sanken im Juli auf den tiefsten Stand seit acht Monaten. Bankökonomen interpretierten die Zahlen als Anzeichen für eine bevorstehende Rezession. Die Entwicklung wirft jedoch Fragen zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) auf, da eine weitere Erhöhung der Leitzinsen nach den schwachen Umfragedaten unwahrscheinlich erscheint. Die EZB wird am Donnerstag ihre Entscheidungen treffen. Am Mittwoch wird auch der geldpolitische Ausschuss der US-Notenbank Fed seine Zinsentscheidung bekannt geben, bei der ebenfalls eine weitere Anhebung erwartet wird. Die japanische Notenbank wird voraussichtlich an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten.Am Mittwoch gab es einen Rückgang der Kurse deutscher Bundesanleihen vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Der Euro-Bund-Future sank um 0,46 Prozent auf 133,00 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,48 Prozent stieg. Auch an anderen Anleihemärkten in Europa stiegen die Renditen. Die Konjunkturdaten zeigten erneut trübe Signale, da das Geld- und Kreditwachstum in der Eurozone abnahm. Die EZB wird voraussichtlich nach der Zinserhöhung in dieser Woche eine Pause einlegen. Die US-Notenbank Fed wird am Abend über ihren Kurs entscheiden, wobei eine Zinsanhebung erwartet wird. Die Ausrichtung über den Sommer hinaus ist jedoch unsicher. Die Märkte haben weitere Zinserhöhungen bisher nicht vollständig eingepreist. Es wird gespannt erwartet, welche Signale Fed-Chef Jerome Powell senden wird. Ein Experte rechnet damit, dass Powell die Tür für weitere Zinsanhebungen offen lässt, da die Beschäftigungslage und die Verbraucher widerstandsfähig sind.Am Montag gab es keine größeren Kursbewegungen bei deutschen Bundesanleihen. Der Euro-Bund-Future notierte stabil bei 133,13 Punkten, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bei 2,44 Prozent lag. Die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global wurden mit Spannung erwartet, da sie in den letzten Monaten eine konjunkturelle Abkühlung in der Eurozone angezeigt haben. Die EZB wird in dieser Woche über ihre Geldpolitik entscheiden, während von der US-Zentralbank Fed und der EZB jeweils weitere Zinsanhebungen erwartet werden. Die japanische Notenbank wird voraussichtlich an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 133,3EUR gehandelt.