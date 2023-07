Deutsche Börse übertrifft Erwartungen im Q2 und ist optimistisch für die Zukunft

Die Deutsche Börse hat im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und ist optimistischer für die Zukunft. Die Nettoerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Fünftel auf 1,22 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um ein Viertel auf 733 Millionen Euro. Sowohl die Erlöse als auch das operative Ergebnis übertrafen die Erwartungen der Analysten. Der Gewinn für die Anteilseigner der Deutsche Börse stieg von 341 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 443 Millionen Euro.Das Management geht davon aus, die Prognose für das Geschäftsjahr zu übertreffen. Die Spanne für die Nettoerlöse lag zwischen 4,5 Milliarden und 4,7 Milliarden Euro, für das operative Ergebnis zwischen 2,6 und 2,8 Milliarden Euro. Bereits im Bericht zum ersten Quartal hatte die Deutsche Börse angekündigt, das obere Ende der Spanne erreichen oder übertreffen zu wollen, falls der positive Trend anhält.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Deutsche Börse nach den Quartalszahlen und der Anhebung des Ausblicks auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Erlöse des Börsenbetreibers hätten vor allem dank des Zinsüberschusses und Sondereffekten positiv überrascht. Auch das operative Ergebnis lag über den Erwartungen. Allerdings seien die Kosten stärker gestiegen als prognostiziert. Das Unternehmen erwartet nun Umsatz und Ebitda im laufenden Jahr am oberen Ende der jeweiligen Zielspanne.Die Deutsche Börse ist ein Dax-Konzern und betreibt unter anderem die Frankfurter Wertpapierbörse. Sie bietet Handelsplätze für Aktien, Anleihen , Derivate und andere Finanzinstrumente an. Die positive Entwicklung im zweiten Quartal wird auf den zyklischen Rückenwind zurückgeführt. Die Börse profitiert von einem allgemeinen Aufschwung an den Finanzmärkten und steigenden Handelsvolumina.Die Deutsche Börse ist zuversichtlich, dass sich der positive Trend fortsetzen wird und erwartet, die Prognose für das Geschäftsjahr zu übertreffen. Die genauen Zahlen für das zweite Quartal und den Ausblick wurden nach Börsenschluss veröffentlicht. Die Aktie der Deutsche Börse reagierte positiv auf die Nachrichten und legte im nachbörslichen Handel zu.

