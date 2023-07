ATX steigt trotz dünnem Handel - Zinsentscheidungen der Notenbanken im Fokus

Die Wiener Börse schloss am Montag mit Kursgewinnen. Der ATX stieg um 0,56 Prozent auf 3230,44 Punkte. Die Meldungslage zu Wiener Einzelwerten war jedoch dünn, und auch Analysteneinschätzungen waren rar. Die Marktteilnehmer richten ihre Aufmerksamkeit bereits auf die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken in dieser Woche. Es wird erwartet, dass sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte anheben werden. Die Einkaufsmanagerindizes aus Europa, die heute veröffentlicht wurden, zeigten eine schwache deutsche Wirtschaft und einen verschärften Schrumpfkurs in der Eurozone zu Beginn der zweiten Jahreshälfte. Die EZB könnte ihre Projektionen für das Wirtschaftswachstum im Euroraum nach unten korrigieren. An der Wiener Börse konnten Ölaktien und Versorgerwerte zulegen, während Bankaktien überwiegend im Minus lagen. Palfinger verzeichnete Verluste, nachdem Hauck Aufhäuser Investment Banking die Anlageempfehlung für das Unternehmen gesenkt hatte. Der Baukonzern Porr plant ein Gemeinschaftsunternehmen mit Saubermacher und Saint-Gobain zur Errichtung einer Gipsrecyclinganlage. Am Dienstag stieg der ATX um 0,34 Prozent auf 3241,45 Punkte. Eine positive Eröffnung an der Wall Street und überraschende Konjunkturdaten stützten den Handel. Die Blicke richten sich nun auf die Zinsentscheidungen in den USA und der Eurozone. In Wien erhöhte der mexikanische Telekommunikationskonzern America Movil seinen Anteil an der Telekom Austria. Andritz erhielt einen neuen Auftrag, während Verbund Windkraftanlagen in Spanien erwarb. Am Mittwoch schloss der ATX 0,79 Prozent tiefer bei 3215,83 Punkten. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hielten sich viele Anleger zurück. RHI Magnesita verzeichnete trotz Produktionsrückgängen im ersten Halbjahr Gewinne. Verbund erwarb weitere Erneuerbaren-Investitionen in Spanien. Andritz verzeichnete Verluste, nachdem das Unternehmen einen Auftrag für eine Wasserstoffanlage erhalten hatte. Bankwerte tendierten uneinheitlich. Die EZB verzeichnete ein schwächeres Geld- und Kreditwachstum in der Eurozone.

Der ATX wird aktuell mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 3.217PKT gehandelt.