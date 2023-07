Orchestrated Connected Corridor (OCC): Die Zukunft des Verkehrs - Sicherheit und Nachhaltigkeit durch Vernetzung

Die Vernetzung von Fahrzeugen, Verkehrsteilnehmern und Infrastruktur kann dazu beitragen, den Straßenverkehr sicherer und nachhaltiger zu gestalten. Dieser Ansicht ist Alfredo Escribá, CTO von Kapsch TrafficCom. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen jedoch alle beteiligten Akteure zusammenarbeiten.Eine Möglichkeit, den Verkehr sicherer und effizienter zu machen, sind sogenannte Orchestrated Connected Corridor (OCC)-Lösungen. Diese basieren auf vernetzten Fahrzeugen und fortschrittlichen Datenerfassungs- und -verarbeitungsplattformen. Sie bieten Echtzeit-Verkehrsmanagementfunktionen und ermöglichen innovative Anwendungsfälle für Sicherheit und Verkehrsmobilität.Die Vorteile von OCC sind vielfältig. Sie tragen dazu bei, Staus zu reduzieren und die Mobilität und Sicherheit von Autofahrern und gefährdeten Verkehrsteilnehmern zu verbessern. Durch die frühzeitige Erkennung von Gefahrensituationen können Unfälle vermieden werden. Zudem können OCCs dazu beitragen, abgelenkte Fahrer, Unachtsamkeit und mangelndes Bewusstsein für Gefahren auf der Straße zu adressieren.Um die Technologie voranzutreiben, ist es wichtig, die von den Systemen erfassten Daten zu nutzen. Hierbei setzt Kapsch TrafficCom auf eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden. Das Unternehmen möchte seinen Kunden helfen, ihre eigenen Daten zu nutzen und dadurch Mehrwert zu schaffen. Dabei sollen die Kunden die volle Kontrolle über ihre Daten behalten und diese nach eigenem Ermessen verwenden können.Um die flächendeckende Abdeckung zu erreichen, die für einen echten Mehrwert für Fahrer und Verkehrsteilnehmer erforderlich ist, ist eine Zusammenarbeit aller Akteure im Ökosystem notwendig. Nur durch gemeinsame Anstrengungen kann die Technologie erfolgreich umgesetzt werden.Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen in den Bereichen Maut, Verkehrsmanagement und Demand Management an. Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt Kapsch TrafficCom die gesamte Wertschöpfungskette ab und unterstützt Kunden bei der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.In einer aktuellen Entwicklung hat Kapsch TrafficCom eine vergleichsweise Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland erzielt. Es ging dabei um die Kündigung des Betreibervertrages zur Erhebung der Infrastrukturabgabe ("Pkw-Maut"). Die Einigung wurde finalisiert und die Zahlung des Betrages in Höhe von 243 Millionen Euro an die autoTicket GmbH, ein Joint Venture von Kapsch TrafficCom und CTS Eventim, wurde bereits geleistet.

Die Kapsch TrafficCom Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 10,50EUR gehandelt.