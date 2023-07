Gerichtsurteil gegen dm: Klima- und Umweltneutralität als Mogelpackung entlarvt!

Die Drogeriemarktkette dm muss bei ihren Eigenmarken die Labels "klimaneutral" und "umweltneutral" wechseln. Das hat das Landgericht Karlsruhe entschieden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte gegen dm geklagt, da bei einigen Produkten mit diesen Begriffen geworben wurde, ohne dass die genaue Klima- oder Umweltneutralität erklärt wurde. Das Gericht stimmte der Klage zu und erklärte, dass die Werbung irreführend sei. Es sei zwar zulässig, auf einer Internetseite weitere Informationen anzubieten, jedoch müsse der Verbraucher auf der Verpackung einen Hinweis darauf finden können. Ein Verweis auf ein Waldschutzprojekt in Peru reiche nicht aus. Das Gericht betonte außerdem, dass die beworbenen Produkte keine ausgeglichene Umweltbilanz hätten und nur bestimmte Umweltbelastungen erfasst würden. Die DUH hat bereits mehr als 20 Unternehmen wegen der Verwendung des Etiketts "Klimaneutralität" verklagt. Dm hat bereits vor Monaten beschlossen, auf das Label "klimaneutral" zu verzichten und diese Produkte werden derzeit abverkauft. Stattdessen hat das Unternehmen die Produktserie "Pro Climate" eingeführt, die das Siegel "umweltneutral handeln" erhalten wird.Der Berliner Senat plant ein milliardenschweres Programm für mehr Klimaschutz. Es soll ein Sondervermögen in Höhe von fünf Milliarden Euro errichtet werden, das außerhalb des Landeshaushalts über Kredite finanziert wird. Das Geld soll in Projekte im Gebäudesektor, der Energieerzeugung und -versorgung, im Verkehr und in der Wirtschaft fließen. CDU und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf das Sondervermögen geeinigt, das später auf bis zu zehn Milliarden Euro aufgestockt werden könnte. Nach Beschlussfassung im Senat wird der Gesetzentwurf im Abgeordnetenhaus weiter beraten und könnte bis Ende des Jahres beschlossen werden. Die Grünen fordern, dass die Maßnahmen messbar sein und zusätzlich zum bereits Geplanten umgesetzt werden müssen. Außerdem müssten die Projekte schnell umsetzbar sein und nach ihrem Klimaschutz-Effekt priorisiert werden. Es sei wichtig, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenbleiben, so die Grünen.Die "Lausitzer Rundschau" kommentiert den Kulturkampf um den Klimaschutz. Tempolimits auf Autobahnen und der Verzicht auf Fleisch und Parkplätze werden als Kulturkampf bezeichnet. Die Zeitung betont, dass Tempolimits ein gutes Mittel zur CO2-Reduzierung seien und dass der CO2-Ausstoß beim Radfahren geringer sei als beim Fahren mit dem SUV. Dennoch sollten Radfahrer nicht besser als Autofahrer behandelt werden und umgekehrt. Es sei wichtig, dass man sich gegenseitig respektiere und niemanden gefährde.

