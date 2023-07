Bundesagrarminister Özdemir fördert nachhaltige Nutzung von Moorflächen und erneuerbare Energien

Bundesagrarminister Cem Özdemir hat angekündigt, eine nachhaltige Nutzung von Moorflächen voranzutreiben. Er betonte, dass der Moorschutz nicht nur für das Klima von Bedeutung sei, sondern auch für die Landwirtschaft und Unternehmen von Vorteil sein könne. Bei einem Besuch des Projekts "WetNetBB" in Brandenburg übergab Özdemir Förderbescheide im Wert von 18,4 Millionen Euro an die Projektpartner. Das neunjährige Modell- und Demonstrationsvorhaben hat zum Ziel, den ursprünglichen Wasserstand auf trockengelegten Moorflächen wiederherzustellen und eine neue landwirtschaftliche Nutzung zu entwickeln. Dabei sollen Pflanzen angebaut werden, die als Torf-Ersatz oder Baumaterial verwendet werden können. Das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie koordiniert das Vorhaben, das auch begleitende Forschung zu Umweltauswirkungen und die Überführung neuer Verfahren und Wertschöpfungsketten in die Praxis beinhaltet.Özdemir besuchte auch das "Bioenergiedorf" in Treuenbrietzen, das sich selbst mit Energie versorgt. In Zusammenarbeit mit den Bürgern und der Agrargenossenschaft wurden dort ein Windpark und eine Biogasanlage errichtet, die mit Gülle und Mais betrieben wird. Özdemir lobte das Projekt als Beispiel dafür, wie die Bevölkerung in die Energieversorgung der Zukunft einbezogen werden kann.In einem Kommentar der "Frankfurter Rundschau" wird die Notwendigkeit einer doppelten Strategie des Nato-Ukraine-Rats diskutiert, um das Problem des Getreidetransports zu lösen. Einerseits sollte das westliche Bündnis versuchen, das ausgelaufene Abkommen mit Russland zu verlängern, auch wenn dafür Zugeständnisse an Putin gemacht werden müssten. Andererseits müssten Kiew und seine Verbündeten alternative Wege finden, um Getreide und andere Lebensmittel trotz der Blockade der ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer durch die russische Armee zu exportieren. Die beiden möglichen Routen über die Donau sowie über Ungarn und Polen müssten dabei von Engpässen befreit werden.Insgesamt zeigt sich in beiden Artikeln ein verstärktes Engagement für den Umwelt- und Klimaschutz sowie für eine nachhaltige Landwirtschaft. Die Förderung von Projekten wie dem Moorschutz und dem Ausbau erneuerbarer Energien sind wichtige Schritte in diese Richtung. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit betont, politische Lösungen für Probleme wie den Getreidetransport zu finden, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten.

Mais wird aktuell mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 7,845USD gehandelt.