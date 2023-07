Heidelberg Materials verzeichnet starkes Ergebniswachstum im 2. Quartal und hebt Ausblick für 2023 deutlich an!

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) hat im zweiten Quartal einen Ergebniszuwachs verzeichnet und ist daher optimistischer für das laufende Jahr. Der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten gab bekannt, dass das Unternehmen das erste Halbjahr 2023 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen habe und sich auch in einem schwächeren Marktumfeld gut behauptet habe. Aus diesem Grund hebt das Unternehmen den Ausblick für das Jahr 2023 deutlich an.Der Vorstand rechnet nun mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 2,7 Milliarden und 2,9 Milliarden Euro, während zuvor 2,50 Milliarden bis 2,65 Milliarden Euro angepeilt wurden. Der Umsatz soll weiterhin moderat zulegen. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 5,58 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 13,9 Prozent auf 931 Millionen Euro zu. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Im ersten Halbjahr beliefen sich die Erlöse auf 10,5 Milliarden Euro und das operative Ergebnis auf knapp 1,19 Milliarden Euro. Der Halbjahresgewinn für die Aktionäre betrug 719 Millionen Euro nach 542 Millionen Euro im Vorjahr.Heidelberg Materials hat auch Fortschritte in Bezug auf Nachhaltigkeit gemacht. Im ersten Halbjahr 2023 wurden die spezifischen Netto-CO2-Emissionen erneut gesenkt. Das Unternehmen hat zahlreiche Projekte zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 (CCUS) gestartet, um eine vollständige Dekarbonisierung der Produkte anzustreben. Kürzlich erhielt das Unternehmen die Förderzusage des EU-Innovationsfonds für ein wegweisendes CCS-Projekt in Deutschland.Trotz rückläufiger Absatzzahlen im zweiten Quartal aufgrund der geringeren Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin mit einer guten Auftragslage bei Infrastrukturprojekten und Teilen des Gewerbebaus. Die Energiepreise bleiben volatil und liegen immer noch über dem Niveau der Vorjahre. Aufgrund dieser Faktoren hebt das Unternehmen seinen Ausblick für das Jahr 2023 erneut an.Heidelberg Materials setzt zudem sein Aktienrückkaufprogramm fort und startet die dritte Tranche in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro. Die Finanzkennzahlen des Unternehmens haben sich weiter verbessert, und der Ausblick für das Jahr 2023 wurde deutlich angehoben.Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Das Unternehmen ist in über 50 Ländern vertreten und arbeitet an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft.

Die Heidelberg Materials Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 70,40EUR gehandelt.