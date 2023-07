NEC Laboratories bringt Erforschung von therapeutischen Impfstoffen gegen Krebs voran mit dem neuem KI (künstliche Intelligenz) Modell ‚Attentive Variational Information Bottleneck'

Dr. Pierre Machart, Senior Research Scientist bei NEC Laboratories Europe, erklärt: "Fast jedes Neoantigen, das aus Krebsmutationen entsteht, bietet das Potenzial, eine Immunantwort auszulösen und für die Entwicklung eines Krebsimpfstoffs für die Immuntherapie verwendet zu werden. Allerdings kann die Identifizierung der wirksamsten Neoantigene eine große Herausforderung sein."

Da T-Zell-Rezeptoren sehr unterschiedlich sind, stellt das Testen, welche Neoantigene von den T-Zell-Rezeptoren erkannt werden, eine noch größere Herausforderung dar. Dr. Anja Moesch, Research Scientist bei NEC Laboratories Europe, sagte: "Wenn es um Krebs geht, ist es entscheidend, möglichst schnell zu intervenieren. Bis vor kurzem haben Biotech-Unternehmen ihre Immuntherapien in der Regel so entwickelt, dass sie in einem Labor getestet haben, welche Neoantigene auf der Oberfläche der Krebszellen eines Patienten vorhanden sind und ob sie von den T-Zellen des Patienten erkannt werden können." Methoden des maschinellen Lernens haben dazu beigetragen, diesen zweistufigen Prozess zu automatisieren. Gleichwohl gibt es immer noch große Lücken in den Möglichkeiten des maschinellen Lernens, die verhindern, dass schnell wirksame Impfstoffe entwickelt werden können. AVIB kann dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, so dass sich für Biotechnolog*innen die Zeit für die Entwicklung einer personalisierten Krebsimmuntherapie deutlich verkürzt", so Moesch weiter.