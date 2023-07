Ölpreise steigen weiter: Brent erreicht höchsten Stand seit drei Monaten

Die Ölpreise haben am Montag zugelegt, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 82,44 US-Dollar kostete, was einem Anstieg von 1,37 Dollar im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,60 Dollar auf 78,68 Dollar. In den vergangenen Wochen sind die Erdölpreise deutlich gestiegen, hauptsächlich aufgrund von Angebotseinschränkungen durch große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Viele Fachleute gehen davon aus, dass es in der zweiten Jahreshälfte ein unzureichendes Rohölangebot geben wird. Die Sorge um eine spürbare konjunkturelle Abkühlung tritt derzeit in den Hintergrund. Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone haben die Ölpreise nicht belastet, da die schwache Konjunkturentwicklung die Erwartung schürt, dass die Leitzinserhöhungen bald ein Ende finden könnten, was tendenziell die Ölpreise stützen würde.Am Dienstag stiegen die Ölpreise etwas an, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 83,02 US-Dollar kostete, was einem Anstieg von 28 Cent gegenüber dem Vorabend entspricht. Der Brent-Preis erreichte zuvor mit 83,30 Dollar den höchsten Stand seit drei Monaten. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 79,10 Dollar. Die Erdölpreise erhielten zuletzt etwas Auftrieb durch Ankündigungen der politischen Führung Chinas, die darauf hindeuten, dass die private Nachfrage gestärkt werden soll. Der schwache Konjunkturverlauf in China gilt als einer der Hauptgründe für die verhaltene Entwicklung der Rohölpreise in diesem Jahr. Die anstehenden geldpolitischen Entscheidungen in den USA, im Euroraum und in Japan werden auch an den Ölmärkten mit Spannung erwartet. Signale für ein baldiges Ende der Zinserhöhungen könnten das Vertrauen am Ölmarkt stärken. Unterstützung kommt auch von der Angebotsseite, da Saudi-Arabien und Russland ihre Lieferungen in den letzten Monaten deutlich eingeschränkt haben. Viele Fachleute rechnen mittlerweile mit einem zu geringen Rohölangebot in der zweiten Jahreshälfte.Am Mittwoch haben sich die Ölpreise etwas von ihren jüngsten dreimonatigen Höchstständen entfernt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 82,79 US-Dollar, was einem Rückgang von 85 Cent gegenüber dem Vorabend entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 87 Cent auf 78,76 Dollar. Die trübe Stimmung an den europäischen Börsen belastete die Ölpreise, da Erdöl zu den riskanten Anlageklassen zählt und fallende Aktienkurse sich in der Regel negativ auf den Erdölmarkt auswirken. Die Aufmerksamkeit richtet sich zur Wochenmitte auf die Geldpolitik in den USA, da die amerikanische Zentralbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung trifft. Es wird erwartet, dass es zu einer weiteren Zinsanhebung kommt, während der Kurs im Jahresverlauf unsicher ist. Die kräftigen Zinsanhebungen der Fed und anderer Notenbanken gehören derzeit zu den größten Belastungen am Erdölmarkt, da sie das Wirtschaftswachstum dämpfen und die Energienachfrage tendenziell abnehmen lassen, was sich negativ auf die Rohölpreise auswirkt.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 83,11USD gehandelt.