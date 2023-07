Wirtschaft Weniger neue Ausbildungsverträge in der Pflege

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2022 haben in Deutschland rund 52.100 Auszubildende eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann begonnen. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in der Pflege sank damit gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent oder 4.100, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Im Jahr 2021 waren es noch 56.300 Neuverträge. Somit haben sich die vorläufigen Ergebnisse vom April 2023 bestätigt. Über alle Ausbildungsjahre hinweg befanden sich zum Jahresende 2022 insgesamt rund 143.100 Personen in der Ausbildung zum Beruf der Pflegefachfrau beziehungsweise des Pflegefachmanns.