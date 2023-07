Auf der Handelsplattform Tradegate ging es nach all diesen Neuigkeiten für diese vier Dax-Unternehmen im Vergleich zum Xetra-Schluss in unterschiedliche Richtungen. Die Aktien des Premium-Autobauer Mercedes, des Baustoffherstellers HeidelbergMaterials und Airbus ging es vorbörslich aufwärts. Die Papiere von Volkswagen schwächelten.

Die Fed hob im Kampf gegen die Inflation den Leitzins am Vorabend um weitere 0,25 Prozentpunkte an, was die Märkte bereits eingepreist hatten. Damit liegt der Zins nun in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Weitere Maßnahmen wurden nicht ausgeschlossen, sodass laut den Experten der Landesbank Helaba nun entscheidend ist, wie sich Inflation und Wirtschaft entwickeln. Daher dürfte ihnen zufolge ein Fokus auf die heute anstehenden vorläufigen US-Wachstumsdaten für das zweite Quartal liegen und auch auf den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter in der weltgrößten Volkswirtschaft.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte den Zinsschritt der US-Notenbank Fed im späten Handel am Mittwoch gut weggesteckt und moderat zugelegt. Dieser Vorgabe schließen sich die europäischen Börsen nun an.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung in den USA zeichnen sich am Donnerstag für den deutschen Aktienmarkt leichte Gewinne ab. Der X-Dax lässt eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start als Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von 0,3 Prozent auf 16 180 Punkte erwarten. Damit setzt sich das jüngste Auf und Ab zwischen 16 000 und 16 200 Zählern fort. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Donnerstag 0,5 Prozent höher erwartet.

