Die Projekte von Arctic Fox Lithium liegen in Quebec; Foto: Arctic Fox Lithium

Bevor die Arbeiten im Feld beginnen, hat sich das Unternehmen noch die Expertise einer wahren Bergbaukoryphäe gesichert. Wie Arctic Fox heute nämlich mitteilt, hat Herr Ross Brown zugestimmt, als Sonderberater zum Board of Directors des Unternehmens zu stoßen.

Herr Brown ist Mitglied des Australian Institute of Mining & Metallurgy und der Society of Economic Geologist. Darüber hinaus verfügt er über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration in verschiedenen Terrains und Aufschlussumgebungen in Australien, Asien, Afrika und Südamerika. Nicht nur das, Herr Brown hat zudem in einem breiten Spektrum von Rohstoffen gearbeitet, darunter Edelmetalle (Gold, Silber, PGEs), Basismetalle (Kupfer, Nickel, Blei, Zink), Batterie-/Grünmetalle (Lithium, Graphit, Vanadium), Industriemetalle/Mineralien (Phosphat, Kieselerde/Quarz), Uran, Diamanten und Dimensionssteine.

Der Experte hat zudem zahlreiche Explorationsprogramme sowohl für große als auch für kleine Explorationsunternehmen weltweit entworfen, beaufsichtigt und darüber berichtet. Herr Brown hat auch als qualifizierte Person für zwei Junior-Explorationsunternehmen fungiert, die an der australischen Börse (ASX) notiert sind und für die er für alle veröffentlichten technischen Daten verantwortlich war. Last but not least hat Herr Brown zahlreiche and der ASX notierte Unternehmen gegründet bzw. mitbegründet und war für sie tätig.

Wie Harry Chew, CEO von Artic Fox Lithium betont, sollte das Unternehmen durch den Zugang von Herrn Brown zusätzliche Bekanntheit in Märkten auch außerhalb Nordamerikas gewinnen. Der Arctic Fox-CEO ist überzeugt, dass sein Unternehmen von der globalen Expertise und vom Wissen von Herrn Brown um alle Aspekte der Exploration und des Rohstoffsektors enorm profitieren wird – vor allem jetzt, da man die Lithiumprojekte in Québec vorantreibe.

