Jetzt ist die Katze aus dem Sack!

• Nach wohl langwierigen und zähen Verhandlungen hat es Tocvan Ventures Corp. nun geschafft, die angrenzenden Grundstücke beim Pilar-Projekt zu akquirieren und so ein Distrikt-großes Projektgebiet zu konsolidieren und vollumfänglich zu kontrollieren.

• Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen und seinen Aktionären, denn der einzige "Haken" beim Pilar-Projekt war seine geringe Größe mit ca. 105 Hektar bzw. 1,05 km2, was angesichts einer strategischen Partnerschaft mit einem großen Goldproduzenten wohl kritisiert werden kann. Denn auf einem 1 km2 kleinen Areal wäre es problematisch geworden, eine vollständige Verarbeitungsanlage mitsamt Laugungsbecken zu bauen bzw. müsste man solche Anlagen dann wohl über goldreichem Boden installieren und würde so einige Unzen nicht abbauen können.



Vollbild / Die heute veröffentlichte Karte zeigt, wie klein das ursprüngliche Pilar-Grundstück im Vergleich mit den neu akquirierten Grundstücken (in rot) ist.

• Mit der heutigen News hat Tocvan die Größe seines Pilar-Grundstück ver-21-facht. Wie heute bekannt wurde, konnte sich Tocvan mit den benachbarten Grundstücksbesitzern einigen und übernimmt zusätzlich 2.172,7 Hektar bzw. 21,73 km2, womit sich das Gesamt-Grundstück nun auf 22,78 km2 vergrößert hat.

• Tocvans CEO, Brodie Sutherland, kommentierte in der heutigen News (frei übersetzt mit Unterstreichungen von Rockstone):

"Dies ist ein unternehmensveränderndes Ereignis, das uns Zugang zu einem Gebiet verschafft, das unserer Meinung nach sehr vielversprechend ist und das Entwicklungspotenzial von Pilar beträchtlich erweitert, und wir können nun das gesamte Pilar-Grundstück abbauen. Die Anwendung des Wissens, das wir in den letzten Jahren bei der Evaluierung von Pilar gewonnen haben, verschafft uns einen großen Vorteil bei der raschen Definition neuer Mineralisationsgebiete, die nicht nur Pilar erweitern, sondern auch das Potenzial für einen neuen Gold-Silber-Distrikt in Sonora identifizieren können. Die Erweiterung bietet uns auch reichlich Platz für eine zukünftige Minenerschließungsinfrastruktur, die die zukünftigen Kapitalausgaben erheblich reduzieren wird. Wir sind der Ansicht, dass diese Akquisition Pilar als aufstrebenden Explorationsbezirk hervorheben wird, und die jüngsten Seifenbergbauarbeiten in diesem Gebiet deuten darauf hin, dass es noch viel mehr zu entdecken gibt. Die Konsolidierung des Gebiets wird zweifellos noch mehr Aufmerksamkeit von den großen Produzenten der Region auf sich ziehen, während wir Pilar weiter in Richtung Produktion voranbringen."

• Die neu akquirierten Grundstücke waren im Besitz von Privatpersonen und wurden in der Vergangenheit gar nicht oder nur sporadisch exploriert. Zum ersten Mal ist der gesamte Bezirk somit unter der Kontrolle eines einzigen Besitzers, sodass Tocvan erstmals die gesamte Gegend systematisch explorieren kann.

• In der heutigen News wird betont, dass die neu akquirierten Grundstücke "höchst aussichtsreiche" Gold-Zonen beinhalten, wo bis vor kurzem Gold-Nuggets von (illegalen) Goldgräbern ("artisanal miner") vereinzelt an der Erdoberfläche entnommen wurden. Das oben gezeigte Foto einen mit Amalgam aufbereiteten "Gold-Nugget/Klumpen" eines lokalen Goldgräbers verdeutlicht, dass die Gegend rund um Pilar reich an Gold direkt an der Erdoberfläche ist.



Vollbild / Die heute veröffentlichten Fotos zeigen einen 1 km langen Trend, an dem alluvialer (Seifen-) Kleinstbergbau ("placer activity") stattfand. Hier wurden bis vor kurzem Gold-Nuggets entlang einem ausgetrockneten Flussbett gefunden, die von einer (vermutlich nahegelegenen) Goldzone stammen, sodass Tocvan die Quelle des Schwemmgoldes (Gold, das sich aus dem Gestein, in welchem es sich ursprünglich gebildet hat, in Flussläufen abgelagert hat) mit künftiger Exploration entdecken möchte.

• Mit dieser bahnbrechenden Grundstücksexpansion hat das Tocvan-Management erneut großes Verhandlungsgeschick bewiesen, denn der Kaufpreis in Höhe von $4 Mio. USD und 2,5 Mio. Tocvan-Aktien wird nicht sofort fällig, sondern über einen langen Zeitraum von 5 Jahren. Nach Abschluss des definitiven Vertrags zum Grundstückskauf muss Tocvan lediglich $250.000 USD bezahlen. Somit kann die Verwässerung der Aktionärsstruktur minimal gehalten werden und ein Großteil der Zahlungen nach einem Produktionsstart gestemmt werden. Der Verkäufer der neuen Grundstücke erhält eine NSR-Lizenzgebühr von 2% auf den Produktionserlös, der aus diesen neuen Grundstücken stammt, wobei Tocvan diese NSR auch für $500.000 USD zurückkaufen kann.

Über das Pilar Projekt

Das Pilar Gold-Silber-Projekt hat vor Kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor Kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.

Zu den Höhepunkten der Phase-3-RC-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der Phase-2-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

• 29 m mit 0,7 g/t Au

• 35,1 m mit 0,7 g/t Au

Zu den Höhepunkten der Phase-1-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

• 61 m mit 0,8 g/t Au

• 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

• 13 m mit 9,6 g/t Au

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag



Vollbild / Karte von Sonora (Mexiko) mit der Lage der Projekte von Tocvan im Vergleich zu anderen großen Projekten in der Region

Über das Picacho Projekt

Es wird angenommen, dass das Gold-Silber-Projekt El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Auf dem Projekt wurden bisher nur weit auseinander liegende Erkundungsbohrungen durchgeführt, die nicht weiter verfolgt wurden. Tocvan ist der Ansicht, dass dies eine hervorragende Gelegenheit für die Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen darstellt.



Vollbild / Übersichtskarte des Gold-Silber-Projekts El Picacho.



Vollbild / Schematischer Querschnitt des Explorationsmodells von El Picacho. Der Umriss der Grube San Francisco ist nur als Größenreferenz dargestellt.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 37 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 39.985.107



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,48 CAD (26.07.2023)

Marktkapitalisierung: $19 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,329 EUR (26.07.2023)

Marktkapitalisierung: €13 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.