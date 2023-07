La mancanza di nozioni finanziarie di base costa alle persone non solo fiducia in se stesse, ma anche molto denaro

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Monaco (ots) -- Lo studio di Allianz rileva che più di un italiano su cinque non dispone dellecompetenze e conoscenze sufficienti per prendere decisioni finanziarie oculatee che questo costa alle famiglie medie fino a 2.150 euro all'anno.- Le donne, frenate dalla mancanza di fiducia, continuano a mostrare una minorealfabetizzazione finanziaria rispetto agli uomini, con le millennial e la genZ in ritardo rispetto alle baby boomer, con l'eccezione della Germania,l'unico Paese in cui le donne sono in media più alfabetizzate finanziariamenterispetto agli uomini.- Allianz offre un hub di alfabetizzazione finanziaria online e un servizio dicoaching gratuito per aiutare le persone a sviluppare conoscenze, competenze efiducia in ambito finanziario.Secondo un nuovo studio di Allianz, una scarsa alfabetizzazione finanziariapotrebbe costare alla famiglia media italiana circa 2.150 euro all'anno. Su unperiodo di 10 anni, questo potrebbe ammontare a 27.799 euro rispetto allefamiglie composte da persone che comprendono le basi della finanza. Per lostudio sono state intervistate più di 1.000 persone in Italia e in altri seiPaesi, ponendo loro una serie di domande volte a verificare la loro comprensionedelle nozioni finanziarie di base, come i tassi di interesse, l'inflazione, irischi e i rendimenti degli investimenti.Purtroppo i risultati rivelano che più di un quarto o il 21% degli italiani nondispone delle conoscenze e competenze necessarie per prendere decisionifinanziarie oculate, ciò che Allianz definisce "scarsa alfabetizzazionefinanziaria". Il 61% evidenzia un'alfabetizzazione finanziaria media e solo il18% una elevata. I dati sono più o meno in linea con la maggior parte deglialtri Paesi esaminati. Da notare è che due terzi (66%) di tutti gli intervistatitemono di sapere meno dell'investitore medio sui mercati finanziari e sugliinvestimenti.Ma che vantaggio pecuniario potrebbe effettivamente offrire al bilancio dellefamiglie italiane una conoscenza finanziaria più ampia? Sulla basedell'ammontare degli asset finanziari detenuti dalla famiglia media, Allianzcalcola che la differenza di reddito derivante da qualsiasi tipo di investimentopuò variare in modo molto significativo tra persone con un'alfabetizzazionefinanziaria bassa, media ed elevata. Una persona con un'elevata alfabetizzazionefinanziaria può guadagnare 2.300 euro in più all'anno, cifra prossima alguadagno medio mensile per lavoratore in Italia [1] (#_ftn1) . Nell'arco di 30