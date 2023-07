Wirtschaft Dax startet vor EZB-Zinsentscheid im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.170 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Der Termin des Tages ist der Zinsentscheid der EZB am Nachmittag. Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank den Leitzins bereits wie erwartet um 25 Basispunkten angehoben und, falls notwendig, weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt. "Das ist der geldpolitische Weg, welcher bereits seit einem Jahr bestritten wird", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.