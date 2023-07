RBC stuft Nestle auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle auf "Underperform" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen. Die Schweizer hätten sich dem Trend im Konsumbereich angeschlossen und solide Halbjahresergebnisse erzielt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Erwartungen seien allerdings leicht verfehlt worden, während der Konsens übertroffen worden sei./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 02:02 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 112,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 98

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m