AUTOCRYPT veröffentlicht Plug&Charge-Upgrade für Ladesäulen-Management-System

SEOUL, Südkorea, 27. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Der Anbieter von Cybersicherheits- und Mobilitätslösungen für die Automobilindustrie, AUTOCRYPT, hat den Funktionsumfang seines Ladesäulen-Management-Systems (CSMS) für Elektrofahrzeuge durch die Veröffentlichung von „EVIQ CSMS for Plug&Charge" erweitert. Das Add-on bietet eine nahtlose Unterstützung für die Implementierung und Verwaltung des Plug&Charge-Betriebs (PnC) und ist für Betreiber von Ladestationen (CPO) und Anbieter von E-Mobilitäts-Dienstleistungen (EMSP) erhältlich. Plug&Charge ist in der ISO 15118 für die Fahrzeug-zu-Netz-Kommunikation (V2G) definiert und ermöglicht eine automatische gegenseitige Authentifizierung von Fahrzeug und Ladesäule, sobald das Fahrzeug an die Steckdose angeschlossen wird. Auf diese Weise wird ein vollautomatischer Lade- und Abrechnungsprozess unterstützt.

In Übereinstimmung mit ISO 15118-2 und ISO 15118-20 bietet EVIQ CSMS for Plug&Charge den Kunden einen umfassenden Satz von Komponenten, die für die Einführung der PnC-Technologie und die Verwaltung von PnC-fähigen Ladesäulen erforderlich sind. Dazu gehören die Einrichtung eines PnC-Servers im Backend und ein Frontend-Admin-Dashboard für die Verwaltung von Zertifikatsschlüsseln. Der PnC-Server wird in den bestehenden Server des CPOs integriert, während das Admin-Dashboard dem bestehenden CSMS-Frontend oder dem EVIQ CSMS-Dashboard von AUTOCRYPT hinzugefügt werden kann.