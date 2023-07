Neustadt am Rübenberge (ots) - Dachbegrünungen unterstützen eine gesunde Umwelt

und die Dämmung einer Immobilie. Zudem sind sie ein außergewöhnlicher optischer

Blickfang. Wenig überraschend, warum sie im Trend liegen. Viele Hausbesitzer

sorgen sich jedoch um die hohen Kosten, die die ökologische Verschönerung mit

sich bringen könnte. Gleichzeitig wissen sie nicht, dass eine Dachbegrünung

staatlich bezuschusst werden kann.



"Eigenheimbesitzer können diverse staatliche und regionale Programme

ausschöpfen. Diese Fördergelder sind aber nicht so kompliziert, wie häufig

angenommen wird", erklärt Henning Hanebutt. Er ist der Geschäftsführer der

traditionsreichen Hanebutt Gruppe, die er zusammen mit seinem Sohn Heiner

leitet. Nachfolgend erklärt er, welche Bezuschussungen beansprucht werden können

und was die Vorteile von Dachbegrünungen im Allgemeinen sind.





Diese Fördermittel sind verfügbarDie Dachbegrünung fällt unter die Förderung von Einzelmaßnahmen. Hier kommt esauf den individuellen Sanierungsfahrplan an: Ist dieser vorhanden, beläuft sichder Zuschuss auf 20 Prozent der förderfähigen Kosten. Ohne den Fahrplan beträgter 15 Prozent. Zu beantragen sind die Gelder dabei über das Bundesamt fürWirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Rahmen der Bundesförderung füreffiziente Gebäude (BEG) mit Einzelmaßnahmen (BEG EM).Damit eine Förderung genehmigt wird, müssen gewisse Anforderungen erfülltwerden. So muss der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Daches maximal 0,14W/(m²K) betragen. Der U-Wert gibt den Wärmestrom an, der innerhalb einer Stundedurch einen Quadratmeter eines Bauteils hindurchgeht, wenn derTemperaturunterschied zwischen Innen- und Außenluft 1 Kelvin beträgt.Wichtig ist auch, die Fördergelder durch einen Energieberater rechtzeitig zubeantragen. Die Zusammenarbeit mit einem externen Energieberater kann dabeihelfen, das Projekt ordentlich durchzuführen. Die Kosten für den Berater könnensich die Interessenten sogar ebenfalls fördern oder von der Steuer absetzenlassen.Nicht zuletzt bieten auch Kommunen mittlerweile Förderungen für Dachbegrünungenan. In zahlreichen Regionen gibt es Bezuschussungen von 5 bis 20 Euro proQuadratmeter oder prozentuale Kostenübernahmen.Die vielen Vorteile der DachbegrünungBei der Dachbegrünung handelt es sich um einen optischen Blickfang. Zugleichbietet sie viele weitere Vorteile. So dient sie als natürlicher Lebensraum fürdiverse Arten von Vögeln, Insekten und Pflanzen. Auch bildet sie einennatürlichen Schalldämpfer und filtert Schadstoffe aus der Luft. Wichtig istaußerdem der Schutz für das Gebäude: Da die Dachbegrünung die physikalischeAbnutzung und den Kontakt mit UV-Strahlen verringert, erhöht sie die Lebensdauerder Dachmembran. Natürlich wirkt sich die nachhaltige Hausverschönerung auchpositiv auf die Klimaregulierung aus. Im Inneren des Hauses bleibt es dank ihrin den Sommermonaten angenehm kühl. Andererseits sinkt der Energieverbrauch imWinter, da das Grün dämmend wirkt. Darüber hinaus funktioniert das Grün wie eineökologische Wasseraufbereitungsanlage, die Regenwasser speichert und so dasRisiko von Überschwemmungen reduziert.Über Henning Hanebutt:Henning Hanebutt ist Geschäftsführer der Hanebutt Gruppe. Gemeinsam mit seinemSohn Heiner Hanebutt leitet er das Traditionsunternehmen, das seinenDachdeckerbetrieb stetig erweitert hat und heute ein breitesDienstleistungsspektrum rund um das Dach und die Fassade anbietet. Mit 14Niederlassungen an zehn Standorten in ganz Deutschland ist die Hanebutt Gruppenicht nur bundesweit, sondern auch international tätig. Trotzdem ist dasUnternehmen mit seiner Region eng verbunden und legt großen Wert auf Qualitätund Kundenzufriedenheit.