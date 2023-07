NEC Laboratories bringt Erforschung von therapeutischen Impfstoffen gegen Krebs voran mit dem neuem KI (künstliche Intelligenz) Modell 'Attentive Variational Information Bottleneck'

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Heidelberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - NEC Laboratories Europe(https://neclab.eu/) und NEC Laboratories America (https://www.nec-labs.com/)haben ein neues KI-Modell unter der Bezeichnung 'Attentive VariationalInformation Bottleneck' (AVIB) entwickelt, das die Entwicklung therapeutischerImpfstoffe gegen Krebs vorantreibt. AVIB baut auf früheren Entdeckungen auf undkann so die Bindung zwischen verschiedenen Proteinen und Molekülen vorhersagen,die eine entscheidende Rolle bei der Fähigkeit des menschlichen Immunsystemsspielt, Krebs zu erkennen und zu bekämpfen. Genauer gesagt erhaltenBiotechnolog*innen die Möglichkeit, die Bindung zwischen T-Zell-Rezeptoren undAntigenen auf der Oberfläche von Krebszellen vorherzusagen.NEC's Technologie zur Erstellung von Immunprofilen, der NEC Immune Profiler unddas NEC Neoantigen Prediction System, nutzen Bioinformatik und maschinellesLernen, um die DNA und RNA von Krebspatienten zu analysieren und Neoantigene zuidentifizieren, die von Krebsmutationen herrühren. Neoantigene können zurEntwicklung personalisierter therapeutischer Krebsimpfstoffe verwendet werden,die dem Immunsystem des/der Patient*in beibringen, Krebszellen zu erkennen undabzutöten. Allerdings binden nicht alle Neoantigene auf der Oberfläche vonKrebszellen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit an T-Zell-Rezeptoren, die diezur Zerstörung der Krebszellen erforderliche Immunreaktion auslösen.Dr. Pierre Machart, Senior Research Scientist bei NEC Laboratories Europe,erklärt: "Fast jedes Neoantigen, das aus Krebsmutationen entsteht, bietet dasPotenzial, eine Immunantwort auszulösen und für die Entwicklung einesKrebsimpfstoffs für die Immuntherapie verwendet zu werden. Allerdings kann dieIdentifizierung der wirksamsten Neoantigene eine große Herausforderung sein."Da T-Zell-Rezeptoren sehr unterschiedlich sind, stellt das Testen, welcheNeoantigene von den T-Zell-Rezeptoren erkannt werden, eine noch größereHerausforderung dar. Dr. Anja Moesch, Research Scientist bei NEC LaboratoriesEurope, sagte: "Wenn es um Krebs geht, ist es entscheidend, möglichst schnell zuintervenieren. Bis vor kurzem haben Biotech-Unternehmen ihre Immuntherapien inder Regel so entwickelt, dass sie in einem Labor getestet haben, welcheNeoantigene auf der Oberfläche der Krebszellen eines Patienten vorhanden sindund ob sie von den T-Zellen des Patienten erkannt werden können." Methoden desmaschinellen Lernens haben dazu beigetragen, diesen zweistufigen Prozess zu