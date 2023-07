Fehlende Corona-Einnahmen belasten Pharmakonzern Roche weiter

BASEL (dpa-AFX) - Der wegfallende Umsatz mit Corona-Medikamenten und die Konkurrenz durch Nachahmerprodukte haben dem Schweizer Pharmakonzern Roche im ersten Halbjahr das Leben schwer gemacht. Vor allem in der Diagnostiksparte, die in der Pandemie gut an Tests verdiente, brachen die Einnahmen ein. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Management dennoch. 2024 dürfte Roche dann die Nachwehen der Pandemie weitestgehend überstanden haben, glaubt Konzernchef Thomas Schinecker.

"Eine konkrete Prognose für das kommende Jahr geben wir zwar nicht, gehen aber davon aus, dass das erste Quartal 2024 das letzte sein wird, in dem die weggefallenen Covid-19-Umsätze noch einmal sichtbarere Spuren hinterlassen", sagte er am Donnerstag in Basel in einem Gespräch mit Journalisten.