LUXEMBURG (dpa-AFX) - Niedrige Preise für Zink und ungünstige Schmelzlöhne haben den Industrie-Recycler Befesa in den vergangenen Monaten enorm belastet. Nach einem bereits mauen Jahresstart musste der MDax-Konzern im zweiten Quartal abermals einen Ergebniseinbruch verkraften. Auch der Umsatz ging zurück. Das Management um Konzernchef Javier Molina setzt nun auf ein stärkeres zweites Halbjahr und bestätigte daher die Jahresziele.

An der Börse kamen die Nachrichten jedoch nicht gut an. Das Papier rutschte im frühen Handel um 1,6 Prozent ab, konnte das Minus aber zuletzt deutlich reduzieren. Damit setzt sich die diesjährige Talfahrt fort - seit dem Jahreswechsel hat die Aktie bereits mehr als ein Viertel an Wert eingebüßt.