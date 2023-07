Mega-Kursrakete zündet: Das bedeutet der Volkswagen-XPeng-Deal für E-Auto-Aktien

Gute Nachrichten für XPeng: Bargeld und ein starker Partner an der Seite. Volkswagen wird amerikanische Depositary Shares des chinesischen Unternehmens Xpeng für 15 US-Dollar pro Stück erwerben und damit einen Anteil von 4,99 Prozent an dem Hersteller intelligenter Elektrofahrzeuge halten. Die beiden Unternehmen planen mindestens zwei neue batteriebetriebene VW-Modelle für den chinesischen Markt, von denen das erste im Jahr 2026 auf den Markt kommen soll.

"Die Volkswagen Gruppe und XPeng bringen jeweils sehr komplementäre Stärken in diese langfristige strategische Partnerschaft ein", kommentiert XPeng CEO Xianpeng He in einer Pressemitteilung.