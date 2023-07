Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Dirk Bachmann ist Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICALRECRUITING, einer auf das Gesundheitswesen spezialisierten Personalberatungsowie Karriereplattform. Gemeinsam führt das Team aus Vermittlungsexpertenqualifizierte Kandidaten aus dem medizinischen Bereich mit medizinischenEinrichtungen wie Kliniken, Reha-Einrichtungen und medizinischenVersorgungszentren zusammen. Wie Bewerber mit der Hilfe von FIND YOUR EXPERT -MEDICAL RECRUITING endlich den für sie idealen Arbeitgeber im Gesundheitswesenfinden, erfahren Sie im Folgenden.Die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen stehen oft in der Kritik.Gleichzeitig ächzt die Branche unter dem Fachkräftemangel. Krankenhäuser,medizinische Einrichtungen und Versorgungszentren leiden - genauso wie dashäufig stark überlastete Personal. Zwar wurde dieser Problematik gerade durchdie vergangenen Corona-Jahre eine gewisse Aufmerksamkeit zuteil, dieArbeitsbedingungen blieben aber größtenteils weiterhin schlecht. In der Folgesuchen zahlreiche Fachkräfte nach einer neuen Anstellung, in der sie sichbessere Bedingungen erhoffen, das bestätigt auch Dirk Bachmann, Geschäftsführervon FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Das Unternehmen kennt die Situationam Markt genau und weiß, was sich Kandidaten heute von ihrem Arbeitgeberwünschen. Aus diesem Grund führt das Team aus Personalberatern qualifizierteBewerber mit attraktiven Arbeitgebern der Gesundheitsbranche zusammen. Ganzgleich, ob sie auf der Suche nach Pflegejobs, Honorararztstellenangeboten,Assistenzarztstellen oder Anstellungen im Verwaltungs- oder Managementbereich imGesundheitswesen sind, die Experten finden genau die Stellen, die zu denBewerbern passen. Wie das gelingt, haben die Experten im Folgendenzusammengefasst.1. Stellensuche anhand der BewerberbedürfnisseZufriedene Mitarbeiter sind der Schlüssel der nachhaltigen Stellenbesetzung. ImUnternehmen bleibt schließlich nur, wer sich wohlfühlt. Das Team von FIND YOUREXPERT - MEDICAL RECRUITING weiß, dass es heute weit mehr braucht als einangemessenes Gehalt, um Mitarbeiter zufriedenzustellen. Aufgrund ihrerganzheitlichen Sichtweise auf den Arbeitsmarkt wissen die Vermittlungsexperten,dass vor allem das Arbeitsumfeld passen muss. Dazu zählen neben einer angenehmenArbeitsatmosphäre auch Faktoren wie ein überschaubarer Arbeitsweg, eine guteTeamkultur und attraktive Karrieremöglichkeiten. Auch die Arbeitsbelastung darfnicht länger zu hoch sein. Umso wichtiger ist es, Kandidaten in Stellen zuvermitteln, die ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Genau dasbietet das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Die Arbeitsplatzsuche